Futbolu yönetenler bugün bir araya geliyor. Ankara’da yapılacak toplantının geçmiş yıllara göre daha çekişmeli geçeceği ortada.
Bir süredir kulüpler ile federasyon arasında yaşanılanların bugün yapılacak mali kurula nasıl yansıyacağı merak konusu. Habertürk TV'de bir araya gelen 4 büyük kulübün başkanı sorunları ve taleplerini açıklamışlardı. Ali Koç, Ahmet Ağaoğlu, Ahmet Nur Çebi ve Burak Elmas federasyondan beklentilerini uzun uzun dile getirmişlerdi.
Sadece kulüplerin değil, Türk futbolunun bir çıkmaza doğru gittiği gerçeği herkesin malumu. Eleştirilerin en can alıcı noktası ise federasyonla ciddi bir diyalog kurulamadığı şeklinde.
Kulüpler Birliği’nin kamuoyu ile paylaştığı, federasyona gönderilen mektubun içeriği bugün yapılacak toplantının önemli gündemi olacak şüphesiz. Hatırlanacağı gibi; Kulüpler Birliği maçları yayınlayan Katarlı şirketten çok şikayetçi. Sürekli indirimler yapılması özellikle Anadolu kulüplerinin belini büküyor. Gelirlerinin büyük bölümü yayından gelen Anadolu takımları çaresizlik içerisinde.
Bunun dışında, sistem değişikliği, hakem atamaları, kurulların bağımsız olmayışı, şeffaf olmamak gibi birçok konuyla ilgili sorunlara çözüm bekleniyor. Federasyon, tüm bu eleştirilere somut bir açıklama yapmaktan kaçınıyor. Ya da görüşlerini kamuoyu ile paylaşma gereğini duymuyor.
Kulüplerin taleplerine hatta zaman zaman yapılan suçlamalara federasyonun elbette bir yanıtı vardır. Kısmen olsa da bunları biliyoruz. Spor yasasının çıkmayışı, kulüplerin bazı federasyon yöneticileri ile yaşadıkları olumsuzluklardan onlardan rahatsızlar.
Ankara’daki toplantıda bunların tamamı dile getirilecek elbette. Bir başka suçlama ise federasyonun büyük ve gereksiz harcamalar yaptığı olacak.
Asıl üzerinde durulacak tartışma ise yayıncı kuruluşla yaşanılan ve giderilmesi mümkün gözükmeyen “indirim” sorunu. Öğrendiğimiz kadarıyla, Kulüpler Birliği yöneticileri dün akşam buluştukları yemekte, kongre stratejisini belirledi. Divan başkanı seçiminden, yapılacak konuşmaya kadar her şey masaya yatırıldı.
“Maçlara çıkmayız” dayatması gündeme gelir mi? Göreceğiz.
Federasyon ibra olmazsa şaşırmayın.
Neresinden bakarsanız bakın. Zor bir mali kurul izleyeceğiz.
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