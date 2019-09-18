18 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne puanla başlamanın mutluluğunu yaşıyor. Brugge deplasmanında alınan bir puan önemliydi. Kazanabileceği bir karşılaşmaydı. Yeni oyuncuların takıma tam olarak uyum sağlayamadığı görüldü…
Sarı-Kırmızılar “Avrupa’da başka oynuyor” yorumu bir kez daha sahada vücut buldu. Süper Lig performansının üzerinde bir oyun çıkardılar.
Maçın ilk yarısı topa daha çok hakim olan Sarı-Kırmızılı takım, zaman zaman pozisyonlar buldu. Babel’in karşı karşıya kaldığı dakika maçın dönem noktasıydı. Babel, topu çok iyi kazanmasına karşın şutu aynı güzellikte değildi. Kaleciye nişanladı…
Ev sahibi takım direkten dışarı giden şut dışında ciddi pozisyon bulamadı ilk yarı süresince. ..
Belçika takımı topun gerisinde kalmayı yeğledi. Pas oyunu yerine uzun toplarla pozisyon bulmaya çalıştı. Savunmanın arkasına atılan toplar tehlikeli oldu. Topun daha çok Galatasaray’da kalması büyük avantajdı. Oyun kurma ve organizasyon için zaman buldular. Forvette etkili olamadılar. Babel iyi toplar taşıdı. Çok çalıştı. Sahanın iyilerinden birisiydi. İkinci yarı yoruldu. Oyundan düştü…
Aslında Brugge, maçın genelinde Galatasaray’a göre daha fazla pozisyona girdi. Son vuruşları yetersizdi…
CLUB BRUGGE’Ü FAZLA ABARTMIŞIZ
Son bölümde oyun dengelendi. Ev sahibi takım, yeni transferi eski Galatasaraylı Diagne’yi sahaya sürerek farklı bir oyun stiline geçti. Her iki takımın önce gol yemeden, sonuca gitme isteği vardı. Olabildiğince hata yapmamaya çalıştılar. İlk maçta yenilgi almamak önemliydi her iki takım adına…
Galatasaray, karşılaşma öncesi yapılan yorumları boşa çıkarmayı da başardı. Çok hızlı bir takım olan Brugge'e karşı zorlanacağı öne sürülmüştü. Fakat, çok da öyle olmadı. Son 15 dakika maçı kazanabilecek taraf olarak dikkat çektiler…
Bunun temel nedeni oyuna giren Emre Mor’du. Tekniği, adam geçme özelliği olan Emre, her topla hareketinde tehlikeli oldu. Rakiplerini rahat geçmesi yanı sıra iyi ara paslar yaptı. Fatih Terim, Emre konusunda geç kaldı. Daha önce oyuna girebilirdi. Falcao, Emre’nin oyuna girmesiyle ortaya çıktı. İstediği topları alabildi…
Yeni transferler Seri ile Lemina istenilen formda değillerdi. Oyuna tam olarak ağırlıklarını koyamadılar. Çok top kayıpları vardı. Oyunun geneline bakıldığında Muslera, Babel, Nzonzi ve sonradan oyuna giren Emre öne çıktılar…
MUSLERA HARİKA KURTARIŞLAR YAPTI
Muslera için bir şey söylemeye gerek yok. Müthiş bir kaleci. İki kurtarışı olağanüstüydü diyebiliriz…
Beklerin çok öne çıkmadığı bir maçtı. Nagatomo’nun güzel bir şutu vardı. Direği yalayarak dışarı çıktı. Mariano, kendi oyununu ortaya koyamadı…
FALCAO İSTEDİĞİ TOPLARI ALAMADI
Galatasaray’ın çok güvendiği, uzun uğraşlar sonucu transfer edilen Falcao çok etkili olamadı. İki stoperin yakın koruması vardı. Bir başka en önemli sorun, Galatasaraylı oyuncular Falcao’ya çok uzak kaldılar. Kazandığı topları vereceği arkadaşı yoktu. Orta alanda yer alan oyuncular daha yakın olsalar, etkili olabilirdi. Kenardan istediği hava toplarını alamadı. Uzun savunmacılara karşın iyi sıçradı…
Maçın özeti; Galatasaray ilk maçı bir puanla kapattı. Kazanabilirdi. Emre Mor daha önce oyuna girmeliydi. Savunmanın iki stoperi güven vermedi. Orta alanda sorun var. Falcao’ya yardım şart. Tüm bu sorunları Fatih Terim mutlak görmüştür. Muslera’nın kurtarışları harikaydı. Brugge’ün penaltı itirazı çok da haksız değildi. Her şeye rağmen güzel bir başlangıç oldu…
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!