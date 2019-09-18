Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne puanla başlamanın mutluluğunu yaşıyor. Brugge deplasmanında alınan bir puan önemliydi. Kazanabileceği bir karşılaşmaydı. Yeni oyuncuların takıma tam olarak uyum sağlayamadığı görüldü…

Sarı-Kırmızılar “Avrupa’da başka oynuyor” yorumu bir kez daha sahada vücut buldu. Süper Lig performansının üzerinde bir oyun çıkardılar.

Maçın ilk yarısı topa daha çok hakim olan Sarı-Kırmızılı takım, zaman zaman pozisyonlar buldu. Babel’in karşı karşıya kaldığı dakika maçın dönem noktasıydı. Babel, topu çok iyi kazanmasına karşın şutu aynı güzellikte değildi. Kaleciye nişanladı…

Ev sahibi takım direkten dışarı giden şut dışında ciddi pozisyon bulamadı ilk yarı süresince. ..

Belçika takımı topun gerisinde kalmayı yeğledi. Pas oyunu yerine uzun toplarla pozisyon bulmaya çalıştı. Savunmanın arkasına atılan toplar tehlikeli oldu. Topun daha çok Galatasaray’da kalması büyük avantajdı. Oyun kurma ve organizasyon için zaman buldular. Forvette etkili olamadılar. Babel iyi toplar taşıdı. Çok çalıştı. Sahanın iyilerinden birisiydi. İkinci yarı yoruldu. Oyundan düştü…

Aslında Brugge, maçın genelinde Galatasaray’a göre daha fazla pozisyona girdi. Son vuruşları yetersizdi…

CLUB BRUGGE’Ü FAZLA ABARTMIŞIZ



Son bölümde oyun dengelendi. Ev sahibi takım, yeni transferi eski Galatasaraylı Diagne’yi sahaya sürerek farklı bir oyun stiline geçti. Her iki takımın önce gol yemeden, sonuca gitme isteği vardı. Olabildiğince hata yapmamaya çalıştılar. İlk maçta yenilgi almamak önemliydi her iki takım adına…

Galatasaray, karşılaşma öncesi yapılan yorumları boşa çıkarmayı da başardı. Çok hızlı bir takım olan Brugge'e karşı zorlanacağı öne sürülmüştü. Fakat, çok da öyle olmadı. Son 15 dakika maçı kazanabilecek taraf olarak dikkat çektiler…



Bunun temel nedeni oyuna giren Emre Mor’du. Tekniği, adam geçme özelliği olan Emre, her topla hareketinde tehlikeli oldu. Rakiplerini rahat geçmesi yanı sıra iyi ara paslar yaptı. Fatih Terim, Emre konusunda geç kaldı. Daha önce oyuna girebilirdi. Falcao, Emre’nin oyuna girmesiyle ortaya çıktı. İstediği topları alabildi…

Yeni transferler Seri ile Lemina istenilen formda değillerdi. Oyuna tam olarak ağırlıklarını koyamadılar. Çok top kayıpları vardı. Oyunun geneline bakıldığında Muslera, Babel, Nzonzi ve sonradan oyuna giren Emre öne çıktılar…

MUSLERA HARİKA KURTARIŞLAR YAPTI

Muslera için bir şey söylemeye gerek yok. Müthiş bir kaleci. İki kurtarışı olağanüstüydü diyebiliriz…

Beklerin çok öne çıkmadığı bir maçtı. Nagatomo’nun güzel bir şutu vardı. Direği yalayarak dışarı çıktı. Mariano, kendi oyununu ortaya koyamadı…

FALCAO İSTEDİĞİ TOPLARI ALAMADI

Galatasaray’ın çok güvendiği, uzun uğraşlar sonucu transfer edilen Falcao çok etkili olamadı. İki stoperin yakın koruması vardı. Bir başka en önemli sorun, Galatasaraylı oyuncular Falcao’ya çok uzak kaldılar. Kazandığı topları vereceği arkadaşı yoktu. Orta alanda yer alan oyuncular daha yakın olsalar, etkili olabilirdi. Kenardan istediği hava toplarını alamadı. Uzun savunmacılara karşın iyi sıçradı…

Maçın özeti; Galatasaray ilk maçı bir puanla kapattı. Kazanabilirdi. Emre Mor daha önce oyuna girmeliydi. Savunmanın iki stoperi güven vermedi. Orta alanda sorun var. Falcao’ya yardım şart. Tüm bu sorunları Fatih Terim mutlak görmüştür. Muslera’nın kurtarışları harikaydı. Brugge’ün penaltı itirazı çok da haksız değildi. Her şeye rağmen güzel bir başlangıç oldu…