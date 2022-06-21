Futbol Federasyonu’nun yeni başkanı Mehmet Büyükekşi göreve hızlı başladı.

Önce kulüplere verdiği sözü yerine getirdi. Yabancı kuralı yine 8+3 şeklinde uygulanacak.

Ardından harcama limitlerini açıkladı. Kulüplerin Bankalar Birliği ile yaptığı anlaşmaya sadık kalmaları ve mali tablolarını dikkatli kullanmaları için “gözümüz üstünde” mesajı verdi.

4 büyük kulübün; Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’un limitleri diğer kulüplere göre çok yüksek. Gelirlere orantılı olarak bakıldığında doğal bir durum.

Başkan Büyükekşi için en önemli konu ise yayın sorunu. Yarın yayıncı kuruluş beIN SPORTS ile toplantı var. Büyükekşi, başkan seçilmeden önce kulüp başkanları ile yaptığı görüşmede, en yüksek rakamı sağlamak için çaba göstereceğini söylemişti.

Bilindiği gibi Katarlı şirket bu sezon için 2 milyar 50 milyon TL vereceğini açıkladı. Yeni bir ihale söz konusu değil. Başkan Büyükekşi, kulüplerin mali durumunu göz önüne alarak bu rakamın yükseltilmesini talep edecek. Bu konu da oldukça cimri davranan yayıncı kuruluşun bir artırıma gitmesi beklenmiyor. Önerilen rakamın üzerine çıkılırsa sürpriz olur.

Kulüpler yarın yapılacak toplantıya odaklanmış durumda. Özellikle Anadolu kulüplerinin en büyük geliri yayından gelecek parada. Dikkat edilecek olursa şu ana kadar dişi dokunur bir transfer hareketliliği yaşanmıyor. 4 büyük kulübü bir kenara bırakırsak, en sönük transfer dönemi yaşanıyor diyebiliriz.

Futbol Federasyonu Başkanı bu hafta içerisinde görev dağılımını da yapacak. Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop dışında kimin hangi göreve geleceği şimdilik belirsiz.

Bunun yanı sıra bir başka heyecan da Kulüpler Birliği Vakfı’nda yaşanıyor. Bugün yeni başkan belirlenecek. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun görev süresi bitiyor. Yeni başkanın Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un olması bekleniyor. Bir süre önce bu konuda bir açıklama da yapılmıştı. Koç’un başkanlığı kesin gibi.

İşin ilginç tarafı ise Mehmet Büyükekşi’nin başkanlığına karşı çıkan hatta Ankara’da yapılan genel kurula katılmayan Ali Koç başkan olursa nasıl bir yol izleyecek?

Büyükekşi ve yönetimi, Ali Koç’un başkanlığındaki Kulüpler Birliği ile zor bir süreç yaşayabilir.

Başkan seçildikten sonra, şeffaflık ve objektif bir yönetim sözü veren Büyükekşi’yi yayın sorunu dışında en çok zorlayacak konulardan birisi de kurullar.

Henüz istifalarını vermeyen kurulların yerine kimlerin geleceği de merakla bekleniyor. Geçen sezon en çok eleştirilen hakemler sorunu da masada duruyor.

Çiçeği burnunda başkan işe hızlı başlasa da masada çözüm bekleyen çok sayıda sorunu içeren kabarık bir dosya var…