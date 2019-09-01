İlginç bir maç izledik. Beşiktaş, seyircisinin önünde müthiş bir maç sergiledi. Mücadele, coşku, pas, topa sahip olma ve pozisyona girme istatistikleri çok yüksekti…

Buna rağmen Ç.Rizespor’a 2 puan kaptırdılar. Hatta, son dakikada top direkten dönmese 3 puan gitmişti…

Bu denli güzel oyuna karşın neden galip gelemedi diye sorabilirsiniz. 11 korner atan, 37 orta yapan, 20’ye yakın şut şansı

bulan Beşiktaş istediği golleri bulamadı ne yazık ki…

Şurası bir gerçek ki, Burak ve Atiba’nın olmayışı ciddi bir eksiklik. Medel’in de gitmesiyle birlikte orta alanda bir sorun olduğu ortada. Teknik direktör Abdullah Avcı deneme- yanılma yöntemiyle bazı oyuncularına yeni görevler yüklemek amacındı.

Öncelikle Oğuzhan’dan iyi bir 6 numara olmayacağını gördük. Top ayağında iken etkili olan Oğuzhan, top kapma ve savunma özelliği olmayan bir oyuncu. Yanlış yerde oynadı. İlk yarı sonunda da oyundan çıktı…

YENİ TRANSFERLER ETKİLİ

İkincisi, yeni transfer Boyd’un bulunduğu pozisyon. Bu oyuncu geniş alanda çok etkili. Dar alanda kaybolup gitti. Boyd’un özelliklerine göre bir görev biçilse çok daha faydalı olacaktır. Yine Sivasspor’dan alınan Douglas klasik bir sağ bek oyuncusu. Oyuna girdiğinde orta alanın sağında görevlendirildi. Abdullah Avcı, Douglas’ı sağ beke Gökhan’ı ileriye alabilirdi. Kaldı ki, Gökhan sürekli ileri çıkan ve iyi ortalar yapan bir futbolcu…

Bir başka isim ise yine yeni transfer N’Koudou. İkinci yarı sahaya çıktığında ne denli kaliteli bir isim olduğunu gördük. İlk 11’de sahaya çıksa çok daha etkili olabilirdi…

Oyuncu seçiminde Abdullah Avcı’nın yanlışları 3 puanın kaybedilmesinde en önemli nedendi…

Maçın geneline baktığımızda, Beşiktaş oyun olarak gerçekten müthiş bir performans gösterdi. Takım olarak son dakikaya kadar büyük bir enerji ortaya koydular. Hızlı oynadılar. Sürekli golü düşündüler. Ancak, geriye düştükten sonra hızlı oyun telaşa dönüştü. Daha sabırlı olabilseler istedikleri golü bulabilirlerdi. Atılan golün bir savunma oyuncusundan gelmesi forvette bir sıkıntı olduğu gerçeğini de ortaya koyuyor…

Beşiktaş’ın en önemli avantajı Caner ve Gökhan’ın sezona çok iyi başlaması. Savunma görevlerinin dışında bu kadar çok atağa katılan başka oyuncu yok sanırız ligde. Gol pasını veren Caner yine takımın en iyilerinin ilk sırasındaydı…

Ç.Rizespor’a da değinmek gerekirse, iyi bir takım oldukları gerçek. Yeni bir teknik adam ve takıma katılan oyuncularla ideal bir kadro oluşturmuşlar. İlk yarı savunmada kalıp, kontra toplarla ileri çıkmak istediler. İlk 45 dakika iki kez geldiler. Bir gol attılar. İkinci yarı oyunu daha öne çıkarak oynadılar. Son dakika da direkten dönen top onlar adına büyük şanssızlıktı…

HAKEM İKİ ÖNEMLİ POZİSYONU ATLADI

Karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, hızlı oyun içerisinde zaman zaman kontrolü elinden kaçırdı. İki önemli pozisyon vardı. İkisinde de hatalı karar verdi. Ceza sahası çizgisinde Lens’e yapılan faulü atladı. Yine, Ruiz’in yaptığı sert bir hareket vardı. Ç. Rizespor’luların penaltı ve kırmızı kart itirazlarının olduğu bu pozisyon, ceza sahası dışında olmasına karşın faul ve kart gerektiren bir hareketti…

Maçın özeti; Beşiktaş çok coşkulu bir oyun sergiledi. Özellikle ilk yarı müthiş bir mücadele izledik. İkinci yarı hızlı oyunun telaşa dönüşmesi rakip takımın işine yaradı. Yeni gelen oyuncuların takıma monte edilmesiyle birlikte Siyah- Beyazlılar daha kaliteli bir oyuncu grubuna erişecek. Biraz sabır gösterilirse güzel günleri görmek mümkün. Burak’ın dönüşüyle birlikte gol sorunu da büyük oranda giderilecektir…