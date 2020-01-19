Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanından 3 puanla dönüyor. Önemli bir galibiyetle başladı Sarı-Lacivertliler sezonun ikinci yarısına…

Bu anlamda şampiyonluk yarışının içerisinde bulunmak ve hedeften uzaklaşmamak Fenerbahçe adına büyük değer taşıyordu…

Ersun Yanal, Gaziantep karşısına 4-3-3 dizilişi ile başlayarak rakibi kontrol altında tutmak istiyordu. Hızlı adamlara sahip ev sahibi takımına pozisyon vermek istemiyordu. İlk 45 dakika oyun bütünlüğüne baktığımızda kötü bir maç vardı sahada. Sarı-Lacivertliler pozisyona girmekte zorlandı. Buna rağmen, pozisyonda vermedi…

Kötü bir ilk yarının ardından, saha dizilişini değiştiren Ersun Yanal oyuna Rodrigues’i alarak gol atmak için tüm riskleri aldı. İlk yarıya göre, farklı bir oyun izledik. Daha mücadeleci ve temposu yüksek bir oyun vardı sahada. Hatta, biraz da Rus ruletine döndü oyun. Karşılıklı pozisyonlar izledik. Kaçan goller vardı. Kaleci Altay’ın iki güzel kurtarışı oyunu çeviren anlardı aslanda…

Bir başka dikkat çeken nokta ise Vedat’ın performansıydı. Çok iyi oynamasa da bir gol pası ve bir gol atarak oyunun en iyi adamı olmayı hak etti.

Üstelik, attırdığı gol de kenardan yaptığı orta tam bir kanat oyuncusu özelliklerindeydi. Savunma arkasına sarkıp, kapalı köşeden topu ağlara göndermesi ise bir golcü vuruşuydu…

KANATLARI OLMAYAN BİR TAKIM

Şunu belirtmekte fayda var. Emre ile Gustavo birlikte oynayınca ikisi de vasatın üzerine çıkamıyor. Kimin oyun kurucu olduğu sorusu ile karşı karşıya kalıyor Fenerbahçe. Ersun Yanal, bu sorunu çözmek zorunda. Mutlak Emre’yi oynatmak zorunluluğu olmamalı. Bu hafta oynanacak Başakşehir karşılaşmasında Emre’nin yedek kalması yadırganmamalı bence…

Kanatları olmayan bir takım Fenerbahçe. Isla, bir türlü kenardan bindirme yapıp orta yapamıyor. Dirar zaten hiç ileri çıkamadı. Böyle olunca rakip ceza sahası içerisinde tehlikeli olmak çok zorlaşıyor. Gaziantep, ilk golü yedikten sonra oyun disiplininden uzaklaşıp tüm hatlarıyla hücum oynayınca Fenerbahçe rahatladı. Daha çok pozisyon buldu. Sahasında tehlikeli anlar yaşasa da, aynı oranda fırsat yakaladı…

Karşılaşmanın dikkat çeken iki notu ise, 12 kez ofsayta düştü Sarı-Lacivertiler. Herhalde bir rekordur bu durum. Yine topun 42

dakika oyunda kalışı maçın kalitesini en net olarak gösteriyor…

Hakemlerin iyi bir maç yönettiğini de belirtelim…

FENERBAHÇE TRANSFER YAPAMAYACAK MI?

Maçın önüne geçen şey başkan Ali Koç’un yaptığı açıklamalar oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, Sarı-Lacivertlilerin başvurusunu değerlendirip, harcama limitleri konusunda sorunlu bir açıklama yaptı. Ali Koç’un söylediğine göre, bu karar sonrası Fenerbahçe’nin transfer yapması mümkün değil…

Bu sorunu Tahkim Kuruluna götüreceklerini söyleyen Ali Koç, “ Fenerbahçe’nin önü kesiliyor. Federasyon baskı altında tutuluyor” diyerek ciddi bir suçlamada bulundu…

İlginç bir durumla karşı karşıya Sarı-Lacivertli kulüp. Transfer süresinin bitimine iki hafta kala, tahkimden nasıl bir karar çıkacağı bilinmiyor. Şampiyonluk için kadroya en az 2 oyuncu takviyesi şart. Ancak, şu an bunun mümkün olmadığını anlaşılıyor. Bakalım önümüzde ki günler neler getirecek. Gerçekten Fenerbahçe’nin önü mü kesiliyor? Yoksa harcama limitleri konusunda yapılan başvuru ve federasyonun görüşü nerede kesişecek…

Anladığımız kadarıyla, kazanılan 3 puandan daha önemli şeyler söz konusu. İzleyip göreceğiz hep birlikte…