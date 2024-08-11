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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor İbrahim Turgut: “Avrupa'yı bu sene inşallah başarırız” - Çaykur Rizespor Haberleri

        İbrahim Turgut: “Avrupa'yı bu sene inşallah başarırız”

        Çaykur Rizespor'un başkanı İbrahim Turgut, "Geçen sene hedefleyip yapamadığımız Avrupa'yı bu sene inşallah başarırız" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 00:17 Güncelleme: 11.08.2024 - 00:17
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        "Avrupa'yı bu sene inşallah başarırız"
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        Çaykur Rizespor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kulüp başkanı İbrahim Turgut, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında yeni transferleri tanıttı. Yeşil-mavili ekip bugüne kadar Beşiktaş'tan Amir Hadziahmetovic, Emre Can Bulut, Kırklarelispor'dan Efe Geçim, Ankaragücü'nden Ali Sowe, Rakw Czstochowa'dan Papanikolaou, Sarejevo takımından Muhammed Buljubasic ile yeni sözleşme imzaladığı deneyimli file bekçisi Gökhan Akkan'ı tanıttı. Başkan Turgut, yaptığı açıklamada geçen yıl Avrupa kupalarına gidemediklerini fakat bu yıl bu istedikleri hedefi başaracaklarını belirtti.

        “Rizespor için en iyisi neyse bunu yapmaya çalışıyoruz”

        Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini bildiren İbrahim Turgut, “Başakşehir önemli bir kulübümüz. Bizim de önemsediğimiz bir rakibimiz. Hangi takım olursa olsun Rizespor her maça kazanma ve galip gelme fikriyle çıkıyor. İnşallah geçen sene yakalayamadığımız Avrupa şansını bu sene daha çok çalışarak, yapamadığımız eksiklerimizi tamamlayarak, daha doğru işler yaparak, daha başarılı olarak Avrupa'ya gideceğimize inanıyoruz. Transfer süreci çok titizlikle, çok geniş kadroyla ve çok emek vererek çalıştığımız bir konu. Biz bu konuları böyle çok dillendirmiyoruz. Çok aleni açığa vurmuyoruz ki işin büyüsü ve doğası gereği öyle olması gerekiyor. Biz Rizespor için gönlümüz ister ki dünyadaki en iyi oyuncuları getirelim. İmkanlarımız, durumumuz, şehrimiz ve olanaklarımız çerçevesinde en iyi transferleri yapmaya çalışıyoruz. Rizespor çünkü hepimizin aşkı, sevdası, tutkusu, hissidir. Rizespor'u sevenler, Rizespor'u bizim gibi, sizler gibi böylesine gönülden sevenler bunu hisseder. Rizespor için en iyisi neyse bunu yapmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

        “Geçen sene hedefleyip yapamadığımız Avrupa'yı bu sene inşallah başarırız”

        Geçen yıl Avrupa kupaları hedefini bu yıl başaracaklarını belirten Turgut, “Şu anda Avrupa stantlarında en üst seviyede olması gereken standartlara geldi zeminimiz. Drenajıyla, çimiyle hepsi yenilendi. Avrupa standartları neyse o standartlarda bir sahamız oldu. Emirhan bizim altyapımızdan yetişen çok değerli, sevdiğimiz, bu toprakların yetiştirmiş olduğu kaliteli bir evladımız. Biz bütün oyuncularımızı kardeşimiz gibi, bütün ekibimizi, bütün takımımızı, bütün yönetimimizi aile, kardeş gibi gördüğümüz için herkesin iyi olması bizi mutluluğumuzdur. Olması gereken doğru kriterlerden, doğru şartlar içerisinde herkesin en iyisi olmasını isteriz. Emirhan'ın da bu noktada Beşiktaş'ta veya gideceği başka kulüplerde en iyi şekilde oynayıp, en başarılı olan oyuncuların biri olması bizi gururlandırır. Burası taraftarıyla, yönetimiyle, futbolcusuyla bir aile. Bu tip günlerde beraber olması lazım. O heyecan, o coşkuyu yüreklerimizin beraber atması lazım. İnşallah çok iyi başlarsak sezon sonunda geçen sene hedefleyip yapamadığımız Avrupa'yı bu sene inşallah başarırız. Herkesten stadı tıklım tıklım doldurmasını ve Rizespor'a dua etmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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