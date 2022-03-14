YENİ AŞK!

Ayrıca son olarak Gülçin Karakaya ile aşk yaşayan Tatlıses, Seren Serengil'in, "Sizi ne zaman atarlı görsem, 'Bir aşk yaşıyordur.' diyorum. 28 Aralık'ta yeni bir aşka yelken açmışsınız." sözlerine yanıt verdi.

Yeni bir birlikteliğe yelken açtığını ifade eden İbrahim Tatlıses, "Gözümün içine sevgiyle bakıyor... Öyle bakan da görmedim bugüne kadar..." dedi.