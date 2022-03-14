Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses vurulma anını anlattı - Magazin Haberleri

İbrahim Tatlıses: Baktım kafamdan bir şeyler damlıyor...

2011 yılında uğradığı silahlı saldırının ardından zor günleri geride bırakan ve ekranlara dönen İbrahim Tatlıses, yaşadığı süreci anlattı

14.03.2022 - 11:59 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • İbrahim Tatlıses'in (70) sunduğu 'İbo Show', dün akşam ekrana geldi. Programa bu hafta Bülent Serttaş, Seren Serengil, Yeşim Salkım ve Altay konuk oldu.

    2011 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Tatlıses, vurulma anını anlattı. Duygusal anlar yaşayan ünlü şarkıcı, "Ben hissettim. Baktım kafamdan bir şeyler damlıyor. Doktora, 'Nedir bu hocam?' dedim. 'Oradan damlayan kan.' dedi. Kafamı yan dönmesem tam orta kısma gelecekmiş!" şeklinde konuştu.

  • "İNANCIMI HİÇ KAYBETMEDİM"

    Geçirdiği ameliyatın ardından sonraki süreçte inancını hiç kaybetmediğini belirten İbrahim Tatlıses, "Ben lavaboya gidemiyordum, ağzımdan sular akıyordu. O halden bu hale geldim. Allah'ıma şükürler olsun..." açıklamasını yaptı.

  • YENİ AŞK!

    Ayrıca son olarak Gülçin Karakaya ile aşk yaşayan Tatlıses, Seren Serengil'in, "Sizi ne zaman atarlı görsem, 'Bir aşk yaşıyordur.' diyorum. 28 Aralık'ta yeni bir aşka yelken açmışsınız." sözlerine yanıt verdi.

    Yeni bir birlikteliğe yelken açtığını ifade eden İbrahim Tatlıses, "Gözümün içine sevgiyle bakıyor... Öyle bakan da görmedim bugüne kadar..." dedi.

  • "O EVE İLK ÖNCE PERİHAN SAVAŞ İLE GELDİ"

    Çocukluk yıllarından beri İbrahim Tatlıses'le bir arada olduğunu söyleyen Serengil, programda bir itirafta bulunmayı da ihmal etmedi.

    Seren Serengil, "Bizim Şişli'de bir evimiz vardı. İbrahim Tatlıses, o eve ilk önce Perihan Savaş ile geldi. Perihan Savaş'ın güzelliği normal bir güzellik değildi. Hatta, 'Ne işi var Perihan Savaş'ın İbrahim Tatlıses'le!' diyorlardı. Lise çağına geldim, bu sefer eve Hülya Avşar ile geldi. Bizim evde de Türk filmleri çekiliyordu. İbrahim Bey ve Hülya Avşar, set arasında kavga ediyordu. Bayağı aşk yaşıyorlardı... Hülya, çok aşıktı İbrahim Tatlıses'e... Hatta bir gün, 'Ben İbrahim Tatlıses'le evleneceğim.' dedi." sözleriyle o günleri anlattı.

  • "O MERMİYİ BEYNİNE YİYİP DE PEK YAŞAYAN YOK!"

    Son günlerde aile fertlerine "Hastayım, kimse yanımda yok!" sözleriyle sitem eden ünlü türkücüye Seren Serengil'den destek geldi.

    Serengil, "Çocukları için söylüyorum; İbrahim Bey'in bugün yaşaması mucize. O mermiyi beynine yiyip de pek yaşayan yok. İbrahim Tatlıses, hayatta kaldı. Bu saatten sonra onu pamuklara saracağız, hatalı da olduğunu düşünseniz bunu yapacaksınız. İbrahim Tatlıses, bir daha gelmeyecek..." diyerek, Tatlıses'i duygulandırdı.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.