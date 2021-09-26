İbrahim Tatlıses'ten muhteşem final

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"İmparator" tezahüratları eşliğinde sahneye çıkan İbrahim Tatlıses, "Yalan" şarkısıyla konserini başlattı. "Bebeğim", "Haydi Söyle", "Sarhoş" gibi klasikleşmiş şarkılarını seslendiren Tatlıses, dinleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

İbrahim Tatlıses'i son gün dinlemeye gelenler arasında Derya Tuna, oğlu İdo Tatlıses ve müstakbel gelini Yasemin Şefkatli de vardı. Konserin ortasında İdo'yu sahneye alan sanatçı, misafirler arasında bulunan oğlunun annesi Derya Tuna için "Deryalım" şarkısını seslendirdi.

DUYGUSAL SÜRPRİZ

Ardından sahneden inen İbrahim Tatlıses, büyük bir sürprizle karşılaştı. Ekibinin hazırladığı Tatlıses figürlü pasta ve dünden bugüne İbrahim Tatlıses fotoğrafları İmparator'u ağlattı. Alkışlarla karşılanan Tatlıses, üç günlük konser başarısını ekibiyle kutladı.