İbrahim Tatlıses'ten Kadir İnanır paylaşımı: Tüm dualarım seninle Kadir usta
İbrahim Tatlıses, bir süredir sağlık problemleri yaşayan Kadir İnanır için "Değerli dostum Kadir İnanır ağabeyime Allah'tan acil şifalar diliyorum. Tüm dualarım seninle Kadir usta" ifadelerini kullandı
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Kadir İnanır, geçtiğimiz aylarda evinde rahatsızlanan ve beynine pıhtı atması sonucu inme geçirdiği için operasyon alınmış bir süre de tedbir amaçlı entübe edilmişti.
Gördüğü tedavinin iyiye gitmesi nedeniyle ekstübe edilen usta oyuncu, 1 Nisan'da da yoğun bakımdan çıkarılmış ve bir süre serviste kaldıktan sonra taburcu olmuştu.
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Önceki gün Kadir İnanır ile ilgili bir haber yapılmış ve usta oyuncunun vefat ettiği ileri sürülmüştü. Çıkan haberin ardından usta oyuncunun yeğeni Levent İnanır, Habertürk'e yaptığı açıklamada Kadir İnanır'ın hayatta olduğunu söylemişti.
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Kadir İnanır, Sezen Aksu ve İbrahim Tatlıses...
"KADİR AĞABEYİME ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM"
İbrahim Tatlıses de Kadir İnanır ile yıllar önce çektirdiği bu fotoğrafını yayımlayıp, usta oyuncuya şifa diledi. Tatlıses, gönderisinde şu ifadelere yer verdi: Türk sinemasının değerli oyuncusu değerli dostum Kadir İnanır ağabeyime Allah'tan acil şifalar diliyorum. Tüm dualarım seninle Kadir usta.