"GÜLÇİN SAĞ KOLUM!" DEMİŞTİ

İbrahim Tatlıses, "Gülçin Karakaya ile aşk yaşıyor" iddiaları hakkında, "Bana keleş sıkıldı, hiçbir zaman ‘Şu anda ne yapıyor, manevi açıdan ne durumda?' demediler. Şimdi 'Gülçin kimdir?' diyorlar. Gülçin yardımcımdır. Sağ kolum çalışıyor, sol kolum çalışmıyor. Gülçin de sol kolum, var mı ötesi? Etmedikleri laf kalmadı. Onun da bir ailesi var, laf söylenmesi hoş değil." ifadelerini kullanmıştı.