"HIK' DEMİŞ, BABASININ BURNUNDAN DÜŞMÜŞ!"

Kızı ile birlikte çekilen eski bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan İbrahim Tatlıses, gönderisine, "Böyle güzel gülen bir Elif Ada gördünüz mü? Allah bütün evlatlarımızı korusun, kollasın ve saklasın. Elif Ada'yı çok seviyorum. Sanki 'hık' demiş, babasının burnundan düşmüş. Maşallah..." notunu düştü.