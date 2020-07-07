İbrahim Tatlıses'in aşk defteri

70'li yılların ortalarına doğru İstanbul'a geçerek burada sahne almaya başladı. Burada, kendisine soyadını veren müzisyen Yılmaz Tatlıses ile tanıştı.

Tatlıses, sadece müzik alanında değil beyazperde de ünlenmeye başladı.



1978 yılında 'Ayağında Kundura-Ceylan' filmiyle sinema sektörüne giriş yaptı.



Zamanla artan şöhretiyle orantılı olarak ünlü sanatçının özel hayatı da merak konusu olmaya başladı.

7 çocuğu ve 9 torunu olan Tatlıses'in ilişkileri zaman zaman sadece magazin değil ülke gündemine de oturdu.