Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, dün Twitter'dan yaptığı açıklada aile sırlarını ifşa eden bir kişinin olduğunu belirtmişti.

Tatlıses, "İçimizdeki köstebeğe ulaşmaya az kaldı. Bence ben onu bulmadan o kendini açık etse de, o da biz de rahatlasak ama yakınım biliyorum, tam emin olmam gerek! Vebal almak istemiyorum. Çok da seviyorum be arkadaş neden?" demişti.

İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişinin, oğlu Ahmet Tatlı olduğu öne sürüldü.

Tatlıses'in oğlundan 'aile sırlarını dışarıya sızdırdığı' iddiasıyla şikayetçi olduğu konuşuluyor.