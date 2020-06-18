İbrahim Tatlıses: Ben seni bulmadan, kendini açık et! - Magazin haberleri

İbrahim Tatlıses, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İçimizdeki köstebeğe ulaşmaya az kaldı. Bence ben onu bulmadan o kendini açık etse de, o da biz de rahatlasak ama yakınım biliyorum, tam emin olmam gerek! Vebal almak istemiyorum. Çok da seviyorum be arkadaş neden?"