Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Derya Tuna, "Çok uzun zamandır evdeyim. Ara ara alışverişe çıkıyorum. Bu dönemde oğlumla da, İbrahim'le de irtibat halindeyim. İkisi de çok iyi" ifadelerini kullandı.

Tuna, röportajın ardından evinin yolunu tuttu.