"YENİ AŞK" İDDİASI

Öte yandan Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, daha önce 'asistanım' dediği Gülçin Karakaya ile aşk yaşamaya başlamıştı. Tatlıses, ardından da sevgilisiyle evlendiği söylemiş, daha sonra konunun yanlış anlaşıldığını ifade ederek geri adım atmıştı. "Resmi nikah yok, bizimki gönül evliliği" diyen Tatlıses, bir kadınla el ele fotoğrafını paylaşmıştı. Ünlü sanatçının yanındaki kişinin yaklaşık 10 aydır birlikte olduğu sevgilisi Gülçin Karakaya olduğu iddia edilmişti.

Basına yansıyan haberler sonrasında da başka bir söylenti ortaya atılmıştı. Tatlıses'in Gülçin Karakaya'dan ayrıldığı ve kimliği bilinmeyen bir kadınla yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürülmüştü. Taraflardan konuyla ilgili bir açıklama gelmemişti.

Tatlıses, yayınladığı fotoğrafa, "Deniz kenarında bazı evler vardır; ya leb-i derya, bizimki de leb-i orman..." notunu düşmüştü.

"GÜLÇİN SAĞ KOLUM!"

Tatlıses, daha önce de "Gülçin Karakaya ile aşk yaşıyor" iddiaları hakkında, "Bana keleş sıkıldı, hiçbir zaman ‘Şu anda ne yapıyor, manevi açıdan ne durumda?' demediler. Şimdi 'Gülçin kimdir?' diyorlar. Gülçin yardımcımdır. Sağ kolum çalışıyor, sol kolum çalışmıyor. Gülçin de sol kolum, var mı ötesi? Etmedikleri laf kalmadı. Onun da bir ailesi var, laf söylenmesi hoş değil." ifadelerini kullanmıştı.