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Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, iki gün art arda sahne aldığı bir gazinoda hayranlarıyla bir araya geldi.

Tatlıses, sahnede yakın arkadaşı Hülya Avşar ile ilgili de samimi açıklamalarda bulundu. 69 yaşındaki sanatçı, konserin ilk gününde, "Hülya Avşar canımı istesin veririm! Onun mavi gözleri için seslendiriyorum" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 2.5 saat sahnede kalan İbrahim Tatlıses, konser sonunda alkışlara dayanamayıp, bir kez daha sahneye çıktı.