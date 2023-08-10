İbrahim Tatlıses: Her an evlenebilirim

"ŞİMDİKİ AKLIM OLSAYDI YEDİ ÇOCUK YAPMAZDIM"

Yedi çocuğu bulunan Tatlıses, 2020'de "Şimdiki aklım olsaydı yedi çocuk yapmazdım! Allah insana evladın da hayırlısını versin, vermiyorsa da o zaman hiç vermesin çünkü; azı karar çoğu zarar. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 3 tane yeter artar bile!" demişti.