İbrahim Tatlıses: Her an evlenebilirim
Daha önce üç kez evlilik yapan İbrahim Tatlıses, yeniden nikâh masasına oturabileceğini söyledi. Tatlıses, bu konuda "Her an evlenebilirim" dedi
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Adalet Sara, Perihan Savaş ve Ayşegül Yıldız ile evlilik yaşayan İbrahim Tatlıses, dördüncü kez evlenebileceğinin sinyalini verdi.
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71 yaşındaki Tatlıses, "Her an bir sürpriz evlilik yapabilirim çok uzak değil! Teklik Allah’a mahsustur, tek yaşamayı sevmiyorum. Etrafım tabii ki kalabalık biraz kafamı dinlemek istiyorum kafamı" açıklamasında bulundu.
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"ŞİMDİKİ AKLIM OLSAYDI YEDİ ÇOCUK YAPMAZDIM"
Yedi çocuğu bulunan Tatlıses, 2020'de "Şimdiki aklım olsaydı yedi çocuk yapmazdım! Allah insana evladın da hayırlısını versin, vermiyorsa da o zaman hiç vermesin çünkü; azı karar çoğu zarar. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 3 tane yeter artar bile!" demişti.
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İbrahim Tatlıses, ilk evliliğini Urfa'da Adalet Sara ile yaptı. Çiftin Ahmet, Gülden ve Gülşen adında üç çocuğu oldu.
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İbrahim Tatlıses'in Perihan Savaş ile birlikteliğinden de Melek Zübeyde adında bir kızı dünyaya gelmişti.
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Işıl Çıtak'tan evlilik dışı olan kızı 1989 doğumlu Dilan Çıtak, 2013'te ortaya çıkmış ve Tatlıses yıllar sonra kızını kabul etmişti.
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Ünlü türkücünün Derya Tuna ile ilişkisinden de İdo dünyaya geldi.
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İbrahim Tatlıses, Ayşegül Yıldız ile evliliğinden Elif Ada adında bir kızı dünyaya geldi ve yedinci kez baba olmuştu.