İbrahim Tatlıses: Evleniyorum

7 ÇOCUK BABASI

İbrahim Tatlıses'in Adalet Durak ile ilk evliliğinden Ahmet, Gülden ve Gülşen adında üç çocuğu oldu.

Tatlıses'in Perihan Savaş ile birlikteliğinden de Melek Zübeyde adında bir kızı dünyaya geldi.

Işıl Çıtak'tan evlilik dışı olan kızı 1989 doğumlu Dilan Çıtak, 2013 yılında ortaya çıkmış ve Tatlıses yıllar sonra kızını kabul etmişti.

Ünlü türkücünün Derya Tuna ile ilişkisinden de İdo dünyaya geldi.

Tatlıses'in, Ayşegül Yıldız ile evliliğinden Elif Ada adında bir kızı dünyaya gelmiş ve 7'nci kez baba olmuştu.