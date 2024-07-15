İbrahim Tatlıses: Allah, "bitti" demeden bitmez
Kalp kapakçığı ameliyatı olan İbrahim Tatlıses, taburcu edildi. Tatlıses, hastaneden çıkarken, "Allah, 'bitti' demeden bitmez. Süperim, süper iyiyim" dedi
Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda 11 Temmuz'da verdiği konserden bir gün sonra ameliyat edilen İbrahim Tatlıses'in operasyonu başarılı geçmişti.
Kalp damarında tıkanıklık tespit edilen İbrahim Tatlıses'e önce anjiyo yapıldı. Daha sonra 2.5 saat süren operasyonla kalp kapakçığı değiştirildi.
Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; İbrahim Tatlıses, ameliyat olduktan 3 gün sonra taburcu edildi. 5 gün sonra sahneye çıkacağını söyleyen Tatlıses, hastaneden ayrılırken şunları söyledi;