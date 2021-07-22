"İÇİMDE HİÇ KİN KALMADI"

İrem ve Ömer adında iki çocuğu bulunan Demet Şener, önceki gün muhabirlerin, "İçinizde İbrahim Bey'e dair bir kin kaldı mı?" sorusuna yanıt vermişti.

Eski manken, "İçimde hiç kin kalmadı. Bu duygudan uzaklaşmak için çok mücadele verdim, çok uğraştım. Hatta 'kin' demeyelim de 'kızgınlık' desek daha doğru olur. 'Affettim' diyemesem de kızgınlığımı yendim." demişti.