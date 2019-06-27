"BEN YANDIM, OĞLUN YANMASIN"

Cenk Küpeli'nin basketbol yorumcusu olan babası Avni Küpeli ile İbrahim Kutluay'ın arkadaş olduğu ortaya çıkmıştı. İbrahim Kutluay ile Avni Küpeli arasında düğün öncesi bir telefon görüşmesi olduğu ve Kutluay'ın baba Küpeli'ye, "Ben yandım, oğlun yanmasın"dediği iddia edilmişti.