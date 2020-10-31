Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerBiyografi

İbrahim Kalın kimdir, kaç yaşında?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, hafif semptomlarla geçirdiği koronavirüs tedavisinde son aşamaya geldiğini duyurdu. İbrahim Kalın kimdir, kaç yaşındadır? İşte İbrahim Kalın'ın biyografisi...

31.10.2020 - 19:30 | Güncelleme: ABONE OL
İbrahim Kalın kimdir, kaç yaşında?

İbrahim Kalın 1971 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen Erzurumludur. İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun olmuştur.

Malezya'da İslam Üniversitesinde yüksek lisansını tamamlamıştır. Doktorasını ise George Washington Üniversitesinde tamamlamıştır.

Amerika'da öğrencilik yaptığı yıllarda fotoğrafçılık ile ilgilendi. Müzik grubunda bağlama ve ney çalmıştır.

Uluslararası ilişkiler, İslam ve felsefe üzerinde uzmanlaştı. Yurtdışında ve Bilkent üniversitesinde dersler vermiştir.

İslam felsefesi alanında İngilizce dilinde makaleler yayınlamıştır. Fransa'da dil eğitimi gören İbrahim Kalın bir çok ülkede konferanslar vermiştir.

İbrahim Kalın İslam ve Batı isimli kitabı ve bir çok dergide yazıları yayınlanmıştır. Kitabı Türkiye Yazarlar Birliği Fikir Ödülünü kazanmıştır. 2 dile çevrilmiştir.

İslam'da Varlık Düşüncesi ve Bir Mürşidin Mektupları isimli kitapları Türkçe'ye çevirmiştir. Bir dönem Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yapmıştır.

SETA Vakfının kurucusudur. 2009 yılında dış politikadan sorumlu olarak başbakan başdanışmanlığı yapmıştır. 2012 yılında ise Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı görevi yapmıştır.

2014 yılında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanı Sözcüsü görevine getirilmişti

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
I. Dünya Savaşı'nın gizemi derin mavide! İlk ve tek olacak
I. Dünya Savaşı'nın gizemi derin mavide! İlk ve tek olacak
Sonunda isyan etti! 'Yansıtma şeklinizi kınıyorum'
Sonunda isyan etti! 'Yansıtma şeklinizi kınıyorum'
Korkutan haber: 850 bin virüs daha var
Korkutan haber: 850 bin virüs daha var
'Aylardır hastalanmadım, çok da kolay bulaşan bir virüs değil'
'Aylardır hastalanmadım, çok da kolay bulaşan bir virüs değil'
İbrahim Kalın'dan deprem açıklaması
İbrahim Kalın'dan deprem açıklaması
Kalın'dan, Berlin'deki cami baskınına kınama!
Kalın'dan, Berlin'deki cami baskınına kınama!
'Serrac bu akşam Cumhurbaşkanımız ile görüşecek'
'Serrac bu akşam Cumhurbaşkanımız ile görüşecek'
Çelik ve Kalın'dan Azerbaycan'a destek!
Çelik ve Kalın'dan Azerbaycan'a destek!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X