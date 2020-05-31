Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, akademisyen kimliğinin yanı sıra müzik ve fotoğrafa olan tutkusu ile de biliniyor. Koronavirüs günlerinde boşalan İstanbul sokaklarına objektifini yönelten Kalın, bugünlerin fotoğraf hafızasına katkı sundu

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, koronavirüs salgınına karşı evde kalınan günlerde İstanbul'un ıssız halini fotoğrafladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, bu resmi görevinden önce akademisyenliği ile biliniyordu. Kalın'ın uzun süredir popüler olan bir başka yönü de türkülere olan tutkusu. Bağlama çalıp seslendirdiği türküler sosyal medya platformlarında ilgiyle takip ediliyor.

Kalın'ın sanatla olan ilişkisi sadece müzikle sınırlı değil. Yoğun programı elverdiğince fotoğrafçılığı da ihmal etmiyor.

Galata Köprüsü

İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı

Önce hafiften bir rüzgar esiyor;

Yavaş yavaş sallanıyor

Yapraklar, ağaçlarda;

Uzaklarda, çok uzaklarda,

Sucuların hiç durmayan çıngırakları

İstanbul`u dinliyorum, gözlerim kapalı

Orhan Veli, günümüzde yaşasaydı İstanbul'u nasıl duyardı bilinmez ama korona günlerinde sokaklar büyük ölçüde yapraklar ve ağaçlara; sokak hayvanlarına kaldı. Sucuların "hiç durmayan çıngırakları" artık yok ama sokağa çıkma kısıtlamalarında evler susuz kalmasın diye sucular hizmet vermeye devam etti.

Tarihi Sirkeci Garı

İşte bugünlerde İbrahim Kalın, objektifini İstanbul'un ıssız sokaklarına doğrulttu. Ortaya alışık olduğumuz İstanbul'un daha insansız ama insana dair kareler çıktı.

İşte Kalın'ın vizöründen İstanbul: