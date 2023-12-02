İbrahim Kalın'ın kitabı Kazakçaya çevrildi

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Çevirisi ve baskısı Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi (AYÜ) Avrasya Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan kitabın tanıtım töreni Kazakistan'ın Almatı şehrinde düzenlendi.

Törene, Türkiye'nin Almatı Başkonsolosu Evren Müderrisoğlu, AYÜ Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek, Avrasya Araştırma Enstitüsü Direktörü Suat Beylur'un yanı sıra Almatı’daki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, iş insanları, Kazakistanlı akademisyenler, üniversite rektörleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Fotoğraf: AA

Şimşek, açılış töreninde yaptığı konuşmada, mesleki kariyerine akademisyen olarak başlayan Prof. Dr. İbrahim Kalın'ın felsefe, İslam düşüncesi ve İslam ve Batı ilişkileri üzerine çok sayıda eser kaleme aldığını yurt içinde ve dışında çeşitli üniversitelerde dersler verdiğini söyledi.

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Kalın'ın uzun bir dönem Ahmet Yesevi Üniversitesinin Mütevelli Heyeti Üyesi olarak da görev yaptığını aktaran Şimşek, "Yakinen tanıyan ve takip eden birisi olarak söyleyebilirim ki kendilerinin her ziyareti üniversitemiz kadar Türkiye-Kazakistan ilişkileri için de çok önemli sonuçlar doğurmuştur. Hoca Ahmet Yesevi'nin samimi bir hayranı olan Sn. İbrahim Kalın, aynı zamanda Kazakistan ve Türk dünyası sevdalısı bir devlet adamıdır." diye konuştu.

Şimşek, dolayısıyla Kalın'ın şu ana kadar 10'un üzerinde baskısı yapılan "Ben, Öteki ve Ötesi: İslam-Batı İlişkileri Tarihine Giriş" adlı kitabını Kazakçaya kazandırmayı kendilerine bir görev addettiklerini anlatarak "1,5 yıllık bir çalışmanın ardından Kazakistan'da yayımladık. Bu vesileyle bu eseri Kazak literatürüne kazandıran Avrasya Araştırma Enstitümüzü ve çeviriyi yapan enstitümüzün değerli araştırmacısı Ömirbek Kanay'ı huzurlarınızda tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Kalın da kitabın tanıtım törenine gönderdiği video mesajında eserin tercümesinde ve yayımlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Söz konusu eserde İslam ve Batı medeniyetlerinin neredeyse 1300 yıllık uzun tarihi üzerinden "ben" ile "öteki" arasındaki ilişkinin değişik dönemlerini, boyutlarını, yönlerini ele aldığını anlatan Kalın, "Tarih boyunca İslam'ı sadece bir siyasi ve askeri rakip olarak değil ama aynı zamanda kültürel, teolojik dini bir rakip olarak gören Batı medeniyetinin İslam algısının hatta İslam takıntısının nasıl şekillendiğini, İslam'ı bir öteki olarak kurgulamasının nelere mal olduğunu izah etmeye çalıştım. Aynı şekilde İslam dünyasında özellikle 17-18 yüzyıldan sonra Batı'nın ötekileştirilerek İslam dünyasının ötekisi olarak kurgulanmasının ürettiği zihni sorunları, maliyetleri biraz açmaya çalıştım. Bugün İslam ve Batı medeniyetleri yeni bir yol haritası belirleyeceklerse, bunu ancak kendileri kalarak ama ötekini düşmanlaştırmadan, şeytanlaştırmadan, gayri insanileştirmeden yapabilecekler diyorum bu da kitabın ana tezi." değerlendirmesinde bulundu.

Kalın, kitapta İslam ve Batı medeniyetlerinin yüzlerce yıl boyunca devam eden etkileşimleri, alışverişleri, ziyaretleri, karşılıklı geliş-gidişleri ve diğer konularını da ele aldığını belirterek "Umarım değerli Kazak okuyucuları, dost ve kardeş Kazakistan aydınları, akademisyenleri, politika yapıcıları, kanaat önderleri, öğrenci arkadaşlarım da bu kitaptan istifade ederler" dedi.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.