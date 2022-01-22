İbrahim Kalın'dan Sedef Kabaş'a tepki

DHA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "Cumhurbaşkanımızın şahsına ve Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik hakaret dolu sözler, söyleyenin zavallı ve müptezel halini ortaya koymuştur" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin açıklamada bulundu. Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer veridi:

"Cumhurbaşkanımızın şahsına ve Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik hakaret dolu sözler, söyleyenin zavallı ve müptezel halini ortaya koymuştur. Bu aziz millet, hadsizlere inat Cumhurbaşkanımıza da onun makamına da sahip çıkmaya devam edecek."

İbrahim Kalın'ın yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti'li pek çok isim Twitter hesaplarından Sedef Kabaş'ın sözlerini kınayan açıklamada bulundu.