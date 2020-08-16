Kalın'dan Biden'a: Cehalet, kibir, ikiyüzlülük

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter'da İngilizce yaptığı açıklamada Joe Biden'a tepki gösterdi.

Kalın, "Joe Biden'ın Türkiye analizi, saf cehalet, kibir ve ikiyüzlülüğe dayanır. Türkiye'ye sipariş verme günleri sona erdi. Ama yine de deneyebileceğini düşünüyorsan, misafirimiz ol. Bedelini ödeyeceksin" dedi.