İbrahim Hatipoğlu'ndan transfer açıklaması!

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Dinamo Kiev maçı sonrası konuştu.

Hatipoğlu, "Bu maçı kazanmak istiyorduk. Futbolda maalesef bu tip sonuçlar var. Lig ve Avrupa uzun maraton. Her iki ligde de namağlup olarak yolumuza devam ediyoruz. Hedeflerimizde değişiklik yok. Hem ligde şampiyon olacağız hem de Avrupa'da final istiyoruz. Takımımız ligin yarısını bu oyuncularla başarılı şekilde geçirdi. Ligde ve Avrupa'da aldığımız sonuçlar itibarıyla oyuncularımızı kutlamalıyız. Futbolda bazen hayal kırıklıkları olabiliyor. Bu maçı böyle değerlendirmek lazım. Biz bugün berabere kaldık ama haftaya Amsterdam'da Ajax'ı yenerek ilk 8'e kalarak bu oyuncularla yola devam edeceğiz. Buraya onlar getirdi. Biz Galatasaray olarak taraftar, camia, oyuncu olarak kenetlenerek mutlu sona götüreceğiz bu işi." dedi.

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AHMED KUTUCU YANITI İbrahim Hatipoğlu, "Ahmed Kutucu transferi ne durumda, savunmaya transfer olacak mı?" sorusunun ardından, "Buradan açıklama yapmak istemiyorum. Galatasaray ihtiyacı olan transferleri bu dönem yerine getirecek. Kimsenin şüphesi olmasın. İyi bir takımımız var, daha iyi olması için takviyeler yapacağız. Olumlu gidiyor. İsim vererek yönlendirme yapmak istemiyorum. Bugün konuşmamız gereken transfer değil hedeflerimize doğru ilerlemek ve Galatasaray forması terleten oyuncularımıza sahip çıkmaktır." ifadelerini kullandı. FERNANDO MUSLERA AÇIKLAMASI Hatipoğlu, taraftarların tepki gösterdiği Fernando Muslera için gelen soruya, "Muslera'nın ne kadar önemli oyuncu olduğunu anlatmak zorunda kalsam kendimden utanırım. Ligde 428 maça çıkmış, Galatasaray'ın 7 şampiyonluğunda bizzat emeği olan kaptanımızdan bahsediyoruz. Ligde en fazla maç oynayan oyuncu rekorunu kıracak Muslera, geçen hafta egale etti. Çok büyük bir oyuncumuz. Kendisine bu kadar çok maçta çok şey borçluyuz. Onun ne kadar büyük oyuncu olduğunu tüm Galatasaray camiası ve taraftarlar biliyoruz. Yapmamız gereken efsanemize sahip çıkmak. Ta Ali Sami Yen'den gelen, genlerimizden gelen oyuncularımıza destek olmak, sahip çıkmak, itici güç olmak. Cumartesi günü 50 bin aslanla tüm oyuncularımıza, başta kaptanımız Muslera'ya en büyük desteği verecektir. Bugün onları mutlu edemedik, bir takım tepkiler oldu. Mutsuzluğun getirdiği geçici ve anlık bir tepkidir. Bizim taraftarımız, kendi oyuncusunu protesto etmez, gereken desteği verir. Bugün böyle olduğunu cumartesi günü dünya alem görecek." açıklamasında bulundu.

TRANSFER AÇIKLAMASI İbrahim Hatipoğlu, "Transfer her an olabilir. Yarın olabilir. Hafta sonuna kadar birkaç transfer yapabiliriz. Süreye bağlı kalmanın anlamı yok. Kulübemizi ve sahadaki kadrodaki eksikleri tamamlamak için çalışıyor. Ben, Maruf Güneş ve Abdullah Kavukcu, hep birlikte çalışıyoruz. En iyisi için gayret ediyoruz. Çok belli noktalara gelmiş, mesafeler kat edilmiş önemli transfer hamlelerimiz var. Herkes müsterih olsun. Galatasaray lazım olan takviyeleri yapacaktır bu dönem." diye konuştu. DURSUN ÖZBEK'İN DURUMU Hatipoğlu, operasyon geçiren başkan Dursun Özbek ile ilgili, "Başkanımızla görüşüyoruz, sağlığı yerinde. Hastanede tedavisine devam ediliyor. İyi vaziyette. Her an iletişim halindeyiz. Çok yakında da aramızda olacaktır." dedi. İbrahim Hatipoğlu, son olarak, "(Üç bilet devir sınırı) Blok kapamalarıyla alakalı gerekeni yapacağız. 50 bin Aslan'ı buraya getiririz, kimsenin şüphesi olmasın. Bu ortamdan kendilerine avantaj çıkarılacağını düşünenler Cumartesi ve Ajax maçında hüsrana uğrayacaklar!" sözlerini sarf etti.