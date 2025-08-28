İbrahim Hacıosmanoğlu: Galatasaray ilk 16'ya kalır

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekiminin ardından açıklamalarda bulundu.

"G.SARAY İYİ BİR KURA ÇEKTİ"

Galatasaray'ın rakiplerini değerlendiren Hacıosmanoğlu, "Galatasaray iyi bir kura çekti. Gruptan çıkacağına şahsen inanıyorum. Birinci torbadan deve dişi rakipler gelmedi. Liverpool, eski Liverpool değil. Bana göre güzel kura çekti. Dördüncü torbada Türk takımı olması insanın içini acıtıyor ama Galatasaray, ikinci üçüncü torba takımlarından daha güçlü. Galatasaray, son 16'ya kalır, bu kadroyla da son 16'da da iş yapmaları gerekiyor. Başarılar diliyorum." dedi.

"İKİ TÜRK TAKIMINI İZLEMEK AYRI ZEVK VERİRDİ" İbrahim Hacıosmanoğlu, "Dün akşam Fenerbahçe talihsiz elenmeseydi iki Türk takımının kurasını izlemek ayrı zevk verirdi. İki takımla katılmayı Cenab-ı Allah nasip eder. Avrupa'da mücadele eden tüm takımları iyi sonuçlar gösterir inşallah." ifadelerini kullandı. "DÜNYA KUPASI'NA GİDERİZ İNŞALLAH" A Milli Takım'la ilgili de konuşan İbrahim Hacıosmanoğlu, "Seçime 12 gün kala 9 yaşında kızım, çok kızmıştım Hollanda'ya elenince. Dünya Kupası var dedi, bu sözle yola çıktım. Onun temiz kalbine inanıyorum. İlk iki maçta iki galibiyet alırız inşallah ve iyi başlarız. Cenab-ı Allah nasip eder, bu genç jenerasyonla Dünya Kupası'na gideriz inşallah." açıklamasında bulundu. G.Saray'ın rakipleri belli oldu! Haberi Görüntüle