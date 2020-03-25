25 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Milli cimnastikçi İbrahim Çolak (25),geçtiğimiz yıl Almanya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda, halka aletinde dünya şampiyonu olarak Türkiye adına bir ilke imza atmıştı. Bu şampiyonlukla beraber Tokyo'da düzenlenecek olan 2020 Olimpiyat Oyunlarına katılma hakkı da kazanan İbrahim Çolak, olimpiyatlara hazırlandığı sırada geçtiğimiz ay içerisinde antrenman esnasında sakatlık yaşamıştı. 3 hafta önce Ankara'da başarılı bir ameliyat geçiren Çolak, memleketi İzmir'e döndü ve tedavi sürecine başladı. Ancak, Dünya'da yaşanan korona virüs salgını sebebiyle Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC),2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ertelendiğini duyurdu. Bu karar üzerine İbrahim Çolak, İhlas Haber Ajansı'na konuştu.
İbrahim Çolak, olimpiyatların çok büyük bir organizasyon olduğunu ancak her şeyden önce sağlığın geldiğini söyledi. Çolak, olimpiyat oyunlarının ertelenmemesi halinde belki de çok daha büyük sorunlara yol açabileceğini belirterek, "Ben normalde 2-3 ay kadar erteleneceğini düşünüyordum ama 1 yıl ertelenmesi beni de şaşırttı. Sonrasında düşündüğümde ise en garantisinin bu şekilde olacağını anladım. Çünkü bu virüsün etkisinin 2-3 ay içerisinde geçeceği kesin değildi. Sporcular açısından da bir motivasyon düşüklüğü olmuştur. Çünkü aylardır belki de yıllardır olimpiyat oyunları için çalışıyorlar, planlarını bu şekilde yapıyorlar. Tam olimpiyat zamanında zirve yapacaklardı, bütün antrenman programları o şekildeydi. Şimdi ertelendiği için sporcular belki bir boşluğa düşebilir. Bence bu süreci daha avantajlı bir şekilde değerlendirebiliriz. Hedefimizi 2020'nin Temmuz ayına değil de 2021'in Temmuz ayına koyacağız" dedi.
"TÜRK SPORCULARIN TEKRAR MOTİVE OLUP OLİMPİYATLARA HAZIR OLACAĞINA İNANIYORUM"
Geçtiğimiz ay antrenman esnasında sağ kolundaki biceps kasının omza bağlanan tendonunu kopararak sakatlık geçiren Çolak, olimpiyatların ertelenmesinin kendisi açısından iyi olduğunu söyledi. Çolak, "Olimpiyatlar ertelenmeyecek gibi hareket ediyordum. Ertelenmeseydi bile olimpiyatlara yetişebilecektim. Her şerde bir hayır vardır derler. Sakatlığım en başta beni çok üzmüştü ama daha sonrasında motivasyonumu topladım ve olimpiyatlara odaklanmıştım. Olimpiyatlara kadar hızlı bir şekilde iyileşip performansımı toparlayabileceğime gönülden inanıyordum. Olimpiyatlara kadar olan bütün yarışmalarımı iptal etmiştim, şimdi onlar da ya iptal oldu ya da ertelendi. Olimpiyatların da ertelenmesi benim için aslında iyi oldu. Ben bunu avantaja çevirip iyi bir şekilde kullanabilirim diye düşünüyorum. En azından daha sağlam ve daha kontrollü bir şekilde iyileşebilirim. Kuvvetlendirme çalışmamı da artık 1 yıl içerisine yayarak yapabilirim. Genel olarak birçok sporcunun motivasyonu düşmüştür ama ben Türk sporcularının tekrar motive olup olimpiyatlara hazır olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!