SANDAL PAYLAŞTI! Son Dakika: İbrahim Çelikkol'dan mesaj var: Dualarınız için minnettarız! Magazin haberleri

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Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, iki gün önce Ören'deki termik santrale doğru ilerleyen yangını söndürmek için çalışmalara katılmıştı. Çelikkol'un ön safhalarda hortum taşıyarak, alevlerin içine daldığı görüntüleri yayınlayan şarkıcı Mustafa Sandal, bu kez de oyuncunun mesajını paylaştı.

"DUALARINIZ İÇİN MİNNETTARIZ"

2,1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yakın arkadaşı İbrahim Çelikkol'un sahadaki ekiple çekilen fotoğraflarını yayınlayan Sandal, gönderisine, "İbrahim ve Onur kardeşimden mesaj var; 'Burada, yazılanları pek takip edemiyoruz ama Mustafa abimiz iyi dilek ve dualarınızı iletti. Dün akşamki dualarınız sayesinde Turgut'ta bir dağı kurtardık. Dualarınız için minnettarız. Şimdi biraz yorgun düştük ve soluklanmak için ara verdik. Allah razı olsun sizlerden. Biz ve dostlarımız tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz." notunu düştü.

ÜNLÜ OYUNCU DA ORADAYDI

Türkiye, Akdeniz ve Ege bölgelerinde etkili olmayı sürdüren orman yangınlarıyla mücadele devam ederken, Ören'deki termik santrale doğru ilerleyen yangına müdahale edenler arasında İbrahim Çelikkol da vardı. Hortumu sırtına alan 39 yaşındaki ünlü oyuncunun boyunu aşan alevlerle mücadele ettiği o anlar objektiflere yansımıştı.

Ardından Çelikkol, görevlilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmemişti.

BÖLGEDEKİ SON DURUM

Milas'ta yangın 6'ncı gününde etkisini sürdürürken, dün gece Kemerköy Termik Santrali'ne sıçramıştı. Termik santral çevresinde önlem amaçlı açılan hendeklerden de sıçrayan alevler yaklaşık 10 saat termik santralde etkili olmuştu.

Santraldeki yanıcı ve patlayıcı maddelerin ve çalışanların güvenlik amaçlı tahliye edilmesi ve çevresini boşaltılmasının ardından yangına karşı yoğun bir mücadele başlamıştı.

Müdahalelerin başarılı olmasının ardından yangın, sabah saatlerinde etkisini kaybetmişti. Yangının sönmesinde, sabahın ilk ışıkları ile hem karadan hem de havadan müdahalenin güçlenmesinin de etkili olduğu belirtilmişti. Ekiplerin, bölgedeki çalışmaları sürüyor.

İBRAHİM ÇELİKKOL HAKKINDA

İbrahim Çelikkol, 14 Şubat 1982'de İzmit, Kocaeli'de doğdu. Oyunculuğa başlamadan önce profesyonel modellik yaptı. Basketbolla ilgilenen Çelikkol, ligde oynadı. Basketi bıraktıktan sonra oyunculuk konusunda eğitim alan İbrahim Çelikkol'un Osman Sınav'la tanışması hayatında dönüm noktası oldu.

"Pars: Narkoterör" filminde "Başkomiser Şamil Baturay" rolünün verilmesi ile oyunculuk hayatına adım attı. Daha sonra "M.A.T.", "Karadağlar" ve "Keskin Bıçak" gibi televizyon dizilerinde boy gösterdi. 2011 yılında başlayan ve 2012'de final yapan "İffet" adlı dizide "Cemil" karakterini canlandırdı.

16 Şubat 2012'de gösterime giren büyük bütçeli sinema filmi "Fetih 1453"te "Ulubatlı Hasan" karakterini canlandırdı. 2013-2014 yılları arasında "Merhamet" dizisinde "Fırat Kazan"a hayat verdi. 2014'te ekranda rol almaya başlayan "Reaksiyon" dizisinde "Yüzbaşı Oğuz Ayaz" karakterini ve 2016'da başlayan "Kördüğüm" dizisinde "Ali Nejat"ı canlandırdı. Anne tarafı Selanik göçmeni, baba tarafı ise Arap kökenlidir.

2017 yılında Mihre Çelikkol ile nikah masasına oturan ünlü oyuncu, 2019'da oğlu Ali'yi kucağına alarak, ilk kez babalık duygusunu yaşamıştı.