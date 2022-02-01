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İbrahim Büyükak: Tepeme çıkıyor!

Yaklaşık altı ay önce Aslan Oktay'ı kucağına alan İbrahim Büyükak, oğlunun çok hareketli bir çocuk olduğunu ile getirdi. Ünlü oyuncu, "Evde bir oraya, bir buraya gidip geliyor. Tepeme çıkıyor resmen. Çok enerjik bir çocuk" dedi

01.02.2022 - 08:32 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; İbrahim Büyükak, önceki akşam Etiler'de taksi beklerken objektiflere yansıdı.

    "BEN GÜZEL MÜŞTERİYİM"

    O sırada kendisini görüntüleyen muhabirlerle ayaküstü sohbet eden oyuncu, "Ben güzel müşteriyim. Bakın, hemen sizin için poz veriyorum." dedi.

  • Kendi hayatından kesitlerin olduğu dizisinin yeni sezonu hakkında konuşan Büyükak, "İlk sezonun finali çok duygusal bitti. Biraz ters köşe yaptık. Bunun nedeni de pandemi döneminde duygusal bir moda girmemizdi. İkinci sezonu da bitirdik, daha eğlenceli bir sezon geliyor." ifadelerini kullandı.

    Diğer projelerinden de bahseden ünlü oyuncu, "Yeni bir sinema filmi projem var, Antalya'da çekeceğiz." şeklinde konuştu.

  • "TEPEME ÇIKIYOR RESMEN!"

    Oğlu Aslan Oktay ile alakalı da açıklamalarda bulunan İbrahim Büyükak, "Maşallah çok hareketli. Evde bir oraya, bir buraya gidip geliyor. Tepeme çıkıyor resmen. Çok enerjik bir çocuk." dedi.

  • "ANNEYİ YORUYOR"

    İlk kez baba olma sevincini yaşayan İbrahim Büyükak, daha önce duygularını "Uykusuz geceler başladı. Özellikle anneyi yoruyor ama keyifli..." sözleriyle dile getirmişti.

  • "BEBEĞİ BİRAZ FAZLA MI SAHİPLENMİŞİM?"

    Ardından ünlü oyuncu, Aslan Oktay ile hastane odasında verdiği pozda da, "Bebeği biraz fazla mı sahiplenmişim?" ifadelerini kullanmıştı.

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