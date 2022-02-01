Kendi hayatından kesitlerin olduğu dizisinin yeni sezonu hakkında konuşan Büyükak, "İlk sezonun finali çok duygusal bitti. Biraz ters köşe yaptık. Bunun nedeni de pandemi döneminde duygusal bir moda girmemizdi. İkinci sezonu da bitirdik, daha eğlenceli bir sezon geliyor." ifadelerini kullandı.

Diğer projelerinden de bahseden ünlü oyuncu, "Yeni bir sinema filmi projem var, Antalya'da çekeceğiz." şeklinde konuştu.