Ünlü oyuncudan çalgıcılara bahşiş

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; İbrahim Büyükak, dün akşam Nişantaşı'ndaki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Yürümekte zorlanan Büyükak, muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Daha sonra kendisini bekleyen taksiye binen 38 yaşındaki oyuncu, etrafını saran çalgıcı çocuklara da 100 TL bahşiş verdi.