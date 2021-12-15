Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Çağatay Ulusoy'un şaşırtan değişimi!

Son dönemde aldığı kilolarla dikkat çeken Çağatay Ulusoy, yakın arkadaşları Çağan Atakan Arslan ve Mustafa Mert Koç ile buluştu. Ünlü oyuncunun değişimi sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu

15.12.2021 - 11:58 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • "Adını Feriha Koydum" dizisiyle ünlendikten sonra "Medcezir" ile şöhretini pekiştiren ve ardından "İçerde" ve "Hakan: Muhafız" gibi yapımlarla boy gösteren Çağatay Ulusoy (31), hayranlarını şaşırttı.

    Şimdilerde "Yeşilçam"da rol alan ünlü oyuncu, dostları Atakan Arslan ve Mustafa Mert Koç ile birlikte kamera karşısına geçti. Gün geçtikçe kilo aldığı görülen Ulusoy'un son görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

  • "İBRAHİM BÜYÜKAK" BENZETMESİ

    Geçtiğimiz yıl 'Barbaros' dizisinde canlandıracağı 'Oruç Reis' karakteri için kilo alan ancak ani bir şekilde projeden ayrıldığını duyuran Çağatay Ulusoy, değişimiyle adından söz ettirdi. Kendisi gibi oyuncu olan Duygu Sarışın ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan ünlü isim, kullanıcılar tarafından İbrahim Büyükak'a benzetildi.

  • "BENCE GÜZEL OLMUŞ"

    Büyükak, Ulusoy'un son halinin kendisine benzetilmesinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncu, "Arkadaşlar sabahtan beri bana bunu yolluyorsunuz ama bence gayet güzel olmuş, hiçbir sorun yok. Ayrıca o fotoğraf benim 3 yıl önceki halim. Şu an çok daha zayıfım ama tipte gözle görülür bir değişiklik yok." ifadelerini kullandı.

  • "BEN DE BEĞENDİM"

    Duygu Sarışın, daha önce sevgilisinin yeni imajıyla ilgili, "Siz beğendiyseniz, ben de beğendim." demişti.

  • "AİLELERİMİZ ÜZÜLÜYOR"

    Öte yandan ayrıldıkları öne sürülen Çağatay Ulusoy-Duygu Sarışın çifti, geçtiğimiz aylarda Etiler'deki bir restorandan çıkarken objektiflere yansımıştı.

    Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Ulusoy, kariyer planlaması nedeniyle sevgilisiyle ayrıldığı ve Duygu Sarışın'ın evi terk ettiği iddiaları ile ilgili konuşmuştu.

    Çağatay Ulusoy, "Yokmuş gördüğünüz gibi. Bu haberler sık çıkmaya başladı. Bizim kalplerimiz nasırlaştı. Gülüp, geçiyoruz ama ailelerimiz üzülüyor. Etrafımızda bu mevzulara hassas bakan insanlar var." demişti.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.