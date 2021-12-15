"BENCE GÜZEL OLMUŞ"

Büyükak, Ulusoy'un son halinin kendisine benzetilmesinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncu, "Arkadaşlar sabahtan beri bana bunu yolluyorsunuz ama bence gayet güzel olmuş, hiçbir sorun yok. Ayrıca o fotoğraf benim 3 yıl önceki halim. Şu an çok daha zayıfım ama tipte gözle görülür bir değişiklik yok." ifadelerini kullandı.