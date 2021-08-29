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İbrahim Büyükak-Nurdan Büyükak çiftinin bebekleri Aslan Oktay 2 aylık oldu - Magazin haberleri

Nurdan Büyükak: Annesinin starı

Haziran ayında ilk çocukları Aslan Oktay'ı kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşayan oyuncu İbrahim Büyükak ile Nurdan Büyükak'ın oğulları 2 aylık oldu. Bebeğinin fotoğrafını yayınlayan anne Beşen, gönderisinde, "Annesinin starı..." ifadelerini kullandı

29.08.2021 - 17:13 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Oyuncu ve sunucu İbrahim Büyükak, 2018 yılında çocukluk aşkı Nurdan Beşen ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu bir evlilikleri olan çift, haziran ayında ilk bebeklerini kucağına almıştı.

  • İlk kez annelik duygusunu yaşayan Nurdan Büyükak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla oğlu Aslan Oktay'ın 2 aylık olduğunu duyurdu.

  • "ANNESİNİN STARI"

    Oğlunun fotoğraflarını yayınlayan Büyükak, gönderisine, "Annesinin starı, 2 aylık oldu." notunu düştü. Nurdan Büyükak'ın paylaşımı takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

  • "ÇOCUKLAR UYUYOR"

    Anne Büyükak, geçtiğimiz günlerde de eşi ve oğlunun fotoğrafını yayınlamıştı. Nurdan Büyükak, bu paylaşımında da "Çocuklar uyuyor." ifadelerini kullanmıştı.

  • "YEMEDİM, YEDİRDİM!"

    Sosyal medya hesabından esprili paylaşımlarda bulunan İbrahim Büyükak da geçtiğimiz haftalarda oğluna biberonla süt içirirken çekilen karesini, "Yemedim, yedirdim!" notuyla yayınlamıştı.

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