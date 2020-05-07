"SENİ HER HALİNLE ÇOK SEVİYORUM"

Salgından korunmak adına maske ve yüz koruyucu siperlik takarak çekildikleri fotoğrafı paylaşan İbrahim Büyükak, gönderisine "Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun bir tanem. Seni her halinle çok seviyorum" notunu düştü.