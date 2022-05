İbo Show, 9 yıllık aranın ardından her hafta Çarşamba akşamı Star Tv ekranlarında yayınlanıyor. Her hafta ünlü isimlerin konuk edildiği İbo Show’un bu haftaki 42.bölüm konukları araştırılmaya başlandı. Her bölümde birbirinden ünlü konuklarla izleyicilere müzik ziyafeti yaşatan İbo Show yeni bölüm konukları belli oldu. İşte, 11 Mayıs Çarşamba akşamı yayınlanacak İbo Show yeni bölüm konukları…