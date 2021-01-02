Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in sunduğu İBO Show bu akşam yılbaşı özel bölümü tekrarıyla seyirci karşısına çıkıyor. Her hafta cumartesi akşamları ekrana gelen İBO Show bu Cumartesi, 31 Aralık Perşembe akşamı yayınlanan Yılbaşı Özel bölümü tekrarıyla izleyiciyle buluşacak. Televizyon ekranlarının fenomen eğlence programı İbo Show'un yayın saati ve konukları merak konusu oldu. İBO SHOW saat kaçta başlayacak? İbo Show ne zaman, hangi kanalda?

İBO SHOW NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Star, yeni sezonda milyonların özlediği ‘İbo Show’u, 9 yıllık aradan sonra yeniden ekrana getiriyor. Yıllar süren hasret sona eriyor ve ‘İbo Show’, çok özel bir bölümle seyirci karşısına çıkıyor. Birbirinden ünlü isimlerin konuk olacağı ‘İbo Show’, her cumartesi saat 20.00’de Star’da.

İBO SHOW 2 OCAK KONUKLARI

İbo Show bu akşam Yılbaşı özel bölümünün tekrarıyla ekrana gelecek. İBO Show Yılbaşı Özel bölümünün konukları Bülent Ersoy, Seda Sayan, Serdar Ortaç, Hande Yener ve Şafak Sezer olmuştu.