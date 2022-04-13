BİLAL SONSES KİMDİR?

28 Ekim 1989’da İstanbul'da doğup büyüyen Bilal Sonses aslen Adıyamanlıdır. Sonses eğitimini Fatih'te tamamladı. Mehmet İhsan Mermerci Anadolu Turizm Otelcilik Lisesinde okuyan Bilal Sonses, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde 2 sene eğitim aldı. Başarılı genç popçunun boyu 1,76 m dir

Lisans eğitimini de Düzce Üniversitesi'nde sürdüren Bilal Sonses'in Yıldız Tilbe ile yaptığı Hasbelkader adındaki düeti Youtube'da 104 milyon izlenmeye ulaştı. Tuğçe Kandemir’le de düet yapan Bilal Sonses’in bu şarkısı da 140 milyon izlenmeye ulaştı.

"İçimdeki Sen" şarkısını yazan Bilal Sonses, kız arkadaşı tarafından aldatıldığını, ”Bunu öğrenince aldım karşıma konuştum. 'Doğru mu?' dedim. Hiç inkar etmedi. Ama 'Aldatmadım' deseydi inanacaktım. Sonra ortaya bu şarkı çıktı" ifadeleriyle aktarmıştı.

“Şimdiki Aklım” adındaki yeni şarkısıyla sevenlerinin karşısına çıkan Bilal Sonses’in, YouTube kanalında 2 milyona yakın abonesi bulunuyor. Milyonlarca kere izlenmenin, tüm dijital müzik platformlarında 1 numara olmanın büyük başarı olduğunu vurgulayan Bilal Sonses, müzik listelerinde hemen hemen 15 aydır ilk 10’da olmayı, ulusal radyolarda neredeyse 25 şarkımın çalmasını daha çok önemsediğini söyledi.

Bilal Sonses, bunun istikrarlı bir başarı anlamına geldiğini kaydederek, bu şekilde başarının daha kıymetli olduğunu aktardı. ‘Şimdiki Aklım’ın söz, müzik ve düzenlemesinin kendisine ait olduğunu vurgulayan Bilal Sonses, kendisini yansıtan şarkılardan biri oldunu bildirdi.

Sevenlerinin diğer şarkılarına gösterdiği ilgiyi buna da gösterdiğini belirten Bilal Sonses, o güçlü bağı daha çok pekiştirdiği bir şarkı oldunu anlattı.

Şarkıyı dünyadaki kötülüklere isyan eden bir ruh haliyle yazdığını ifade eden Bilal Sonses, bu durumu notalara ve kelimelere dökmeye çalıştığına işaret ederek, “Şimdiki Aklım”ın klibi için doğduğu mahalle Mevlanakapı’da çocukluk arkadaşlarıyla beraber kamera karşısına geçme fikrinin yönetmen Murad Küçük’e ait olduğunu söyledi.

2013’ten beri YouTube’a şarkı yüklediğini anımsatan Bilal Sonses, ilk şarkı yüklediğinde 20-30 abonesi, 200-300 görüntülenmesi olduğunu, o günden beri tüm müzik yolculuğunu YouTube’da ve diğer sosyal medya platformlarında izleyicileriyle paylaştığını bildirdi.

BİLAL SONSES’İN ŞARKILARI

Sana Bir Şey Olmasın

Sen Aldırma · 2019

Neyim Olacaktın? · 2019

İkimiz de Bilemedik · 2019

İki Kelime · 2017

Günahımı Aldın

Öpesim Var · 2017

Cennetten Çiçek · 2019

Derdime Dermanım (Akustik) · 2018

Gözlerine Bakınca Senin · 1998

Gel Artık

Öpesim Var · 2017

Küçüğüm

İtiraz

Derdime Dermanım Akustik

Derdime Dermanım · 2020

Elin Olamam 2016

& Seda Tripkolic - Sonu Gelmez

Geri Bildirim

Hasbelkader · 2020

Sebepsiz Boş Yere · 2021

İçimdeki Sen · 2018

Sende Kaldı Yüreğim · 2020

Şimdiki Aklım · 2021

Sonu Gelmez · 2020

İçimden Gelmiyor · 2019

Çat Kapı · 2020

Yak · 2018

Nefret · 2020

Yara · 2020

Sevme · 2019

Öpesim Var · 2017

Geç Değil · 2020

Görmedim Sen Gibi · 2020

İnat Keçi · 2019