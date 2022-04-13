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İBO SHOW konukları kimler? 13 Nisan 2022 Bu hafta İbo Show konukları isimleri

İBO SHOW konukları kimler? 13 Nisan Bu haftaki İbo Show konukları isimleri

İbo Show konukları 13 Nisan akşamı gündemde. Her hafta çarşamba akşamları izleyiciyle buluşan İBO SHOW konukları araştırılıyor. Star TV'de uzun yıllar sonra ekranlara geri dönen fenomen eğlence programı İbo Show bu haftaki konukları açıklandı. İşte 13 Nisan Çarşamba İBO Show konukları isimleri...

13.04.2022 - 19:21 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Ekranların en uzun soluklu eğlence programlarından İbo Show her hafta çarşamba akşamı Star TV'de seyirciyle buluşuyor. İbrahim Tatlıses'in sunduğu ve uzun bir aradan sonra tekrar yayınlanmaya başlayan İbo Show'un bu haftaki konukları merak konusu oldu. İbo Show'un bu haftaki konukları kimler? İşte İbo Show 13 Nisan konukları isimleri...

  • 13 NİSAN ÇARŞAMBA İBO SHOW'UN KONUKLARI KİM?

    Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekranlara gelen eğlence programı İbo Show her hafta çarşamba akşamı yayınlanıyor. İbo Show yeni bölümünde İsmail YK, Tuğçe Kandemir, Bilal Sonses, Aydın Kurtoğlu ve İntizar konuk olacak.

  • TUĞÇE KANDEMİR KİMDİR?

    Tuğçe Kandemir 1 Ocak 1996 tarihinde Mersin'de doğdu. Nerelidir sorusunun yanıtı Mersinlidir. Türk şarkıcı, söz yazarı ve edebiyat öğretmeni olarak biliniyor.

    Aşk ve hüzün üzerine söylediği şarkıları ile bilinir. Şarkıcılığa amatör olarak başlamış videoları YouTube'da beğenilince kendi şarkısını çıkarmaya karar vermiştir. 2018 yılında öğretmenlik yaparken ilk şarkısı "Bu Benim Öyküm" adlı parçayı söylemiştir. Esas çıkışını Bilal Sonses ile birlikte söylediği "İçimdeki Sen" parçası ile yapmıştır. Bu şarkı YouTube'da 100 milyonun üzerinde izlenilmiştir. 2019'da söylediği "Yelkovan" şarkısı ise 50 milyonun üzerinde izlenmiştir. Hâlâ Mersin Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. fizy Müzik Ödülleri'nde Yılın En Çok Dinlenen Düet ödülünü "İçimdeki Sen" şarkısıyla Bilal Sonses ile birlikte kazanmıştır.

    TUĞÇE KANDEMİR ESERLERİ

    Single'ları

    "Bu Benim Öyküm" (2018)

    "Yanlış" (2018)

    "İçimdeki Sen" (ft. Bilal Sonses) (2018)

    "Gülü Soldurmam" (2019)

    "Yelkovan" (2019)

    "Yağmur" (2019)

    "El-Âlem" (2020)

    "Kurban Olduğum" (2020)

  • İSMAİL YK KİMDİR?

    İsmail Yurtseven veya bilinen adıyla İsmail YK, 5 Temmuz 1978 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi. Alman-Türk şarkıcı ve şarkı yazarı olan İsmail YK'nın 2006 yılında çıkan Bombabomba.com albümü Türkiye'de yılın en çok satan albümü olDU.

    İSMAİL YK HAYATI

    Yurtseven Kardeşler Müzik grubunun en küçük solistidir. 1978 yılında Sivas'tan Almanya'ya fabrika işçisi olarak göç eden Ali Rıfat ve eşi Zerife Yurtseven çiftinin müzikle uğraşan beş çocuğundan en küçüğü olan İsmail YK, 5 Temmuz 1978 yılında sabah 05.00'da Almanya, Hamm'da dünyaya gelmiştir. 7 yaşında kardeşleriyle birlikte sahnelere çıkmaya başlamıştır. Yurtseven Kardeşler olarak 1985 ve 1987 yıllarında 2 amatör albüm çıkarmışlardır.

    1988 yılında ZDF televizyonunda "Nachbarn in Europa" adlı programa davet edilmiştir. 13 yaşında tam olarak sahne hayatına başlamış ve 1995 yılında ise profesyonel müzik kariyerine adım atmıştır. Alişan, Seda Sayan, Kibariye, Ebru Yaşar gibi sanatçılara birçok beste vermiş, albümlerinde aranje ve müzik yönetmenliği yapmıştır. Konservatuvarda piyano ve gitar mezunudur.

  • BİLAL SONSES KİMDİR?

    28 Ekim 1989’da İstanbul'da doğup büyüyen Bilal Sonses aslen Adıyamanlıdır. Sonses eğitimini Fatih'te tamamladı. Mehmet İhsan Mermerci Anadolu Turizm Otelcilik Lisesinde okuyan Bilal Sonses, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde 2 sene eğitim aldı. Başarılı genç popçunun boyu 1,76 m dir

    Lisans eğitimini de Düzce Üniversitesi'nde sürdüren Bilal Sonses'in Yıldız Tilbe ile yaptığı Hasbelkader adındaki düeti Youtube'da 104 milyon izlenmeye ulaştı. Tuğçe Kandemir’le de düet yapan Bilal Sonses’in bu şarkısı da 140 milyon izlenmeye ulaştı.

    "İçimdeki Sen" şarkısını yazan Bilal Sonses, kız arkadaşı tarafından aldatıldığını, ”Bunu öğrenince aldım karşıma konuştum. 'Doğru mu?' dedim. Hiç inkar etmedi. Ama 'Aldatmadım' deseydi inanacaktım. Sonra ortaya bu şarkı çıktı" ifadeleriyle aktarmıştı.

    “Şimdiki Aklım” adındaki yeni şarkısıyla sevenlerinin karşısına çıkan Bilal Sonses’in, YouTube kanalında 2 milyona yakın abonesi bulunuyor. Milyonlarca kere izlenmenin, tüm dijital müzik platformlarında 1 numara olmanın büyük başarı olduğunu vurgulayan Bilal Sonses, müzik listelerinde hemen hemen 15 aydır ilk 10’da olmayı, ulusal radyolarda neredeyse 25 şarkımın çalmasını daha çok önemsediğini söyledi.

    Bilal Sonses, bunun istikrarlı bir başarı anlamına geldiğini kaydederek, bu şekilde başarının daha kıymetli olduğunu aktardı. ‘Şimdiki Aklım’ın söz, müzik ve düzenlemesinin kendisine ait olduğunu vurgulayan Bilal Sonses, kendisini yansıtan şarkılardan biri oldunu bildirdi.

    Sevenlerinin diğer şarkılarına gösterdiği ilgiyi buna da gösterdiğini belirten Bilal Sonses, o güçlü bağı daha çok pekiştirdiği bir şarkı oldunu anlattı.

    Şarkıyı dünyadaki kötülüklere isyan eden bir ruh haliyle yazdığını ifade eden Bilal Sonses, bu durumu notalara ve kelimelere dökmeye çalıştığına işaret ederek, “Şimdiki Aklım”ın klibi için doğduğu mahalle Mevlanakapı’da çocukluk arkadaşlarıyla beraber kamera karşısına geçme fikrinin yönetmen Murad Küçük’e ait olduğunu söyledi.

    2013’ten beri YouTube’a şarkı yüklediğini anımsatan Bilal Sonses, ilk şarkı yüklediğinde 20-30 abonesi, 200-300 görüntülenmesi olduğunu, o günden beri tüm müzik yolculuğunu YouTube’da ve diğer sosyal medya platformlarında izleyicileriyle paylaştığını bildirdi.

    BİLAL SONSES’İN ŞARKILARI

    Sana Bir Şey Olmasın

    Sen Aldırma · 2019

    Neyim Olacaktın? · 2019

    İkimiz de Bilemedik · 2019

    İki Kelime · 2017

    Günahımı Aldın

    Öpesim Var · 2017

    Cennetten Çiçek · 2019

    Derdime Dermanım (Akustik) · 2018

    Gözlerine Bakınca Senin · 1998

    Gel Artık

    Öpesim Var · 2017

    Küçüğüm

    İtiraz

    Derdime Dermanım Akustik

    Derdime Dermanım · 2020

    Elin Olamam 2016

    & Seda Tripkolic - Sonu Gelmez

    Geri Bildirim

    Hasbelkader · 2020

    Sebepsiz Boş Yere · 2021

    İçimdeki Sen · 2018

    Sende Kaldı Yüreğim · 2020

    Şimdiki Aklım · 2021

    Sonu Gelmez · 2020

    İçimden Gelmiyor · 2019

    Çat Kapı · 2020

    Yak · 2018

    Nefret · 2020

    Yara · 2020

    Sevme · 2019

    Öpesim Var · 2017

    Geç Değil · 2020

    Görmedim Sen Gibi · 2020

    İnat Keçi · 2019

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