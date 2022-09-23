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İbn-i Sina’dan 9 hastalığa 9 farklı reçete: Bu hastalıkları anında bitiriyor! Cinsel isteksizliğe bile çözüm var

Modern tıbba ışık tutan, İslam düşünce tarihinin en önemli isimlerinden biri olan İbn-i Sina sık görülen hastalıkları gidermek için oldukça önemli tavsiyelerde bulunmuştur. Çalışmalarıyla geçmişten günümüze değer gören İbn-i Sina sıklıkla görülen hastalıklara şifa olacak reçeteyi bin yıl öncesinden bizlere sunmuş. Tavsiyeleriyle modern tıbba ışık tutan İbn-i Sina'nın, hastalıkları gidermek için verdiği reçeteler ise cevher niteliğinde. Hangi hastalığa neyin iyi geleceğini farklı reçetelerle kitabında bahsederek hazırlanışını da tek tek anlatan İbn-i Sina’dan sık görülen hastalıkları yok edecek 9 şifalı reçete...

23.09.2022 - 12:03 | Güncelleme: ABONE OL

  • "Tıbbın Babası" olarak bilinen, modern tıbba yüzyıllar öncesinden öncülük etmeyi başarıp çalışmalarıyla insanlık tarihine çok büyük katkılar sunan İbn-i Sina eserinde hastalıkları giderecek şifa niteliğinde reçetesini yazmış. İnsanlığa modern tıp biliminin temellerini oluşturacak birçok çalışma, buluş, tedavi yöntemi bırakan İbn-i Sina, eserlerinde adeta şifa deposu olan besin kaynaklarının nelere iyi geldiğini ve nasıl hazırlandığını anlatmıştır. Baş ağrısı, cilt hastalıkları ve astım gibi birçok hastalığın çözümü olacak şifa niteliğinde 9 farklı reçetenin hazırlanışını ise haberimizde bir araya getirdik. İşte 9 hastalığa 9 farklı reçetenin hazırlanışı

    *Doktorunuza danışmadan uygulamayınız...

    *Prof. Dr. Ayşegül Demirhan ERDEMİR'in "TÜRK TIP TARİHİNDE ÜNLÜ TÜRK HEKİMİ İBNİ SİNA’NIN TIBBI TEDAVİLER ÜZERİNDE YORUMLAMALARI" adlı çalışmasından yararlanılmıştır!

  • ÇOCUKLARIN SİNDİRİM ZAYIFLIĞI İÇİN REÇETE

    Sarımsağın, çocukların sindirim zayıflığında kullanıldığını belirtmektedir. Bunun için ayva suyu ile birlikte karıştırılmış sarımsak dişi ağız yolu ile çocuklara verilir.

    Eğer süt ile fazla beslenmeden dolayı kusma olursa 4 adet ezilmiş sarımsak dişi ağız yolu ile kullanılır. 

    Aynı zamanda aşırı derecede soğukta ve karlı havada seyahat eden insanı sarımsakla tedavi etmek uygundur, çünkü drog ısı verir.

    Ayrıca soğan ve sarımsak, ağır bulanık su içmiş kimseye antidot olarak verilir.

  • GÖZ HASTALIKLARI İÇİN REÇETE

    İbni Sina göz nezlesi için kaynatılmış haşhaş suyundan göze damlatmaktadır.

    Göz ağrılarında; bir miktar ayı yağı ile yumurta sarısı karıştırılmakta ve pomat şeklinde göze sürülmektedir. 

    İbn-i Sînâ göz kapağı içindeki doluluk ve arpacık için gül yağı, anzorot ve hiltit kullanılmasını önerir. Bu 3 malzemeyi karıştırıp gözünüze pansuman yapabilirsiniz.

    Aynı zamanda göz iltihaplanmaları ve şişlikler için ise gül suyunu tavsiye ediyor. Göz kapağındaki şişler, iltihaplar ve yaralar için de gül suyunu kullanmayı tavsiye eder. Merhem, pansuman ya da göz banyosu şeklinde çeşitlendirilebilir.

    Bunlara ek olarak bebeklerde göz bakımı için de doğumdan ve banyolardan sonra göze bir damla zeytinyağı damlatılmasını tavsiye eder.

    Konjonktivitte ise diken üzümünün sütle karıştırıldıktan sonra göz kapağına sürülmesini, fesleğenin suyunu, papatyanın öz suyuyla birlikte karıştırarak gözlerin yıkanmasını önerir.

    Gece körlüğü için ise karaciğer yenilmesini önerir ki günümüzde tedavisi A vitamini verilerek yapılır. Karaciğer ise A vitamini açısından çok zengin bir gıda olarak bilinir.

  • CİLT SARILIĞI İÇİN REÇETE

    Cildimizin nasıl göründüğü sağlığımız hakkında ipuçları verir. Sadece renk değişikliği olarak hafife alınmamalı ve cilt renginin sağlığımızın ilerleyişinin sinyallerini veren bir gösterge olduğu unutulmamalıdır. Sağlıklı ve güzel bir görünüm için cildinizin ışıl ışıl parlaması için hekimlerin hekimi İbn-i Sina besinlerden faydalanabileceğini söylüyor. Soluk cilt rengini yok eden ve cildin rengini koruyan, cilde kan veren doğal ilaçları da şöyle özetler.

    Kan yapan ve çoğaltarak rengi güzelleştiren gıdalar: Nohut, rafadan yumurta, et suyu, reyhan ile reyhandan elde edilen içecek ve incir.

    Kanı temizleyen gıdalar: "itrifîl-i sagîr" (yaprak) ve "helilec murebbai" (meyve bazlı jelatin).

    Kanı bedene ve cilde yayarak cildin rengini güzelleştiren gıdalar: Haltit, fülfül, karanfil.

  • BÖBREK TAŞI İÇİN REÇETE

    Böbrek sancısına neden olan böbrek taşı en ağır rahatsızlıklardandır. Bu acıya dayanmak ise pek kolay değildir. İbn-i Sina'nın dayanılmaz bir acı olan böbrek taşı ağrısına çözümü ise şu şekilde;

    Kabuksuz karpuz çekirdeği, ufalanmış üzüm çekirdeği, kereviz tüketimi.

    İkinci yöntem ise, gül çekirdeği, diken çekirdeği, hatmi tohumu ve molehiya tohumu birer dirhem ağırlığında öğütülerek karıştırılır. Bu taze karışım mayhoş bir içecek ile içilir. Ağır yemekler ve süt ürünlerinden uzak tutularak acı badem yağı ve siyah nohut tüketilmesini de tavsiye etmiştir.

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