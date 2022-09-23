GÖZ HASTALIKLARI İÇİN REÇETE

İbni Sina göz nezlesi için kaynatılmış haşhaş suyundan göze damlatmaktadır.

Göz ağrılarında; bir miktar ayı yağı ile yumurta sarısı karıştırılmakta ve pomat şeklinde göze sürülmektedir.

İbn-i Sînâ göz kapağı içindeki doluluk ve arpacık için gül yağı, anzorot ve hiltit kullanılmasını önerir. Bu 3 malzemeyi karıştırıp gözünüze pansuman yapabilirsiniz.

Aynı zamanda göz iltihaplanmaları ve şişlikler için ise gül suyunu tavsiye ediyor. Göz kapağındaki şişler, iltihaplar ve yaralar için de gül suyunu kullanmayı tavsiye eder. Merhem, pansuman ya da göz banyosu şeklinde çeşitlendirilebilir.

Bunlara ek olarak bebeklerde göz bakımı için de doğumdan ve banyolardan sonra göze bir damla zeytinyağı damlatılmasını tavsiye eder.

Konjonktivitte ise diken üzümünün sütle karıştırıldıktan sonra göz kapağına sürülmesini, fesleğenin suyunu, papatyanın öz suyuyla birlikte karıştırarak gözlerin yıkanmasını önerir.

Gece körlüğü için ise karaciğer yenilmesini önerir ki günümüzde tedavisi A vitamini verilerek yapılır. Karaciğer ise A vitamini açısından çok zengin bir gıda olarak bilinir.