İBBSK Kadın Wushu Takımı Türkiye şampiyonu

İBBSK Kadın Wushu Takımı, Antalya'da düzenlenen Wushu Kung-Fu Türkiye Şampiyonası'nda çeyrek finalde Nevşehir Kadın Takımı'nı yenip, Kayseri Kadın Takımını'nı yarı finalde mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Finalde İstanbul Karma Kadın Takımı ile karşılaşan 2021 yılında kurulan İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kadın Wushu Takımı rakibini 4-0 mağlup ederek turnuvayı birincilikle tamamladı. İBBSK Kadın Wushu Takımı, çıktığı karşılaşmaların hepsini 4-0 kazandı.

İBBSK Kadın Wushu Takımı, elde ettiği bu başarı ile Bulgaristan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Yoğun katılımın olduğu şampiyona 05-16 Şubat tarihleri arasında Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleşti.