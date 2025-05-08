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        Haberler Gündem İBB yolsuzluk soruşturmasında asılsız gizli tanık iddialarına soruşturma açıldı

        İBB yolsuzluk soruşturmasında asılsız gizli tanık paylaşımlarına soruşturma açıldı

        Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmaları kapsamında, sosyal medyada dolaşıma giren 'asılsız gizli tanık' iddiaları ilgili soruşturma açıldı

        Giriş: 08.05.2025 - 20:58 Güncelleme: 08.05.2025 - 21:22
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        'Asılsız gizli tanık' paylaşımına soruşturma
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        Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmalarındaki gizli tanık iddiasıyla ilgili sosyal medyada bir paylaşım dolaşıma girdi. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yargılamayı etkileme amacı taşıyan paylaşımı yapanlar ve yayanlar hakkında resen soruşturma başlattı.

        Başsavcılıktan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Cumhuriyet Başsavcılığımızca Ekrem İmamoğlu suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalarla ilgili olarak bugün bir kısım sosyal medya platformlarında yer verilen, yukarıda belirtilen paylaşımın, yürütülen soruşturmalarla ilgili manipülatif nitelikte bilgilerin paylaşıldığı, yanıltıcı vasıfta olduğu ve yargılamayı etkileme amacını taşıdığı açıkça anlaşıldığından, paylaşımın içeriğini oluşturan ve yayanlar hakkında resen soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca yürütülen mali nitelikli soruşturma kapsamında bu aşamada paylaşımda belirtildiği gibi bir gizli tanık bulunmamaktadır

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        #başsavcılık
        #gizli tanık video
        #haberler
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