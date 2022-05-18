İBB Sözcülüğü birimi kaldırıldı

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bakırköy'de Florya Atatürk Kent Ormanı'nda inceleme yaparak, yetkililerden bilgi aldı. Çalışanlarla kahvaltıda bir araya gelen İmamoğlu daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"SÖZCÜLÜK MAKAMINI KALDIRDIM"

İBB Sözcülüğünün kaldırılmasına ilişkin çıkan haberlerle ilgili yöneltilen soruya İmamoğlu, "Murat Ongun benim çok değerli bir yol arkadaşım. Başka görevleri vardır. Daha önce yine benim kararımla bir sözcülük makamı kurmayı uygun görmüştüm. Ama şu an gördüğüm ortamda sözcülük makamının birtakım verdiği sonuçlardan dolayı ve toplumun da buna gösterdiği refleksten ve bazen de ne yazık ki siyasi rakiplerimizin de bu alanda bir dezenformasyon oluşturma çabasından dolayı ben sözcülük makamını kaldırdım. Şu anda böyle bir makam yok. Murat Bey de diğer işlerine devam ediyor" diye yanıtladı.