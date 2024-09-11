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        Haberler Bilgi Yaşam İBB SEN OKU DİYE BAŞVURU EKRANI 2024 || İBB 100 bin öğrenciye eğitim desteği Sen Oku Diye başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, ne kadar?

        Sen Oku Diye başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, ne kadar ödenecek? 2024 İBB Sen Oku Diye başvuru ekranı

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bu yıl da 100 bin öğrenciye eğitim desteği veriyor. Şehit çocuğu, yetim, öksüz ve engelli öğrencilerin faydalanacağı eğitim desteği başvuruları başladı. Başvurular, İstanbul Senin uygulaması üzerinden alınacak. Sen Oku Diye başvuru şartları ve ne kadar destek verileceği belli oldu. Peki, 2024 Sen Oku Diye başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, ne kadar ödenecek? İşte, 2024 İBB Sen Oku Diye başvuru ekranı ve şartları hakkında detaylar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2024 - 08:48 Güncelleme: 11.09.2024 - 08:50
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        • 1

          İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hayata geçirilen ‘’Sen Oku Diye’’ projesine başvurular başladı. Söz konusu proje kapsamında şehit çocuğu, yetim, öksüz ve engelli öğrencilere maddi destek sağlanacak. 100 bin öğrenciye eğitim desteği başvuru şartları ve ödenecek tutar da netlik kazandı. Peki, Sen Oku Diye başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, ne kadar verilecek? İşte, 2024 İBB Sen Oku Diye başvuru ekranı ve şartları.

        • 2

          İBB SEN OKU DİYE BAŞVURULARI BAŞLADI!

          İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hayata geçirilen "Sen Oku Diye" projesine başvurular başladı.

          Sen Oku Diye eğitim desteği başvuruları, 10 Eylül - 11 Ekim 2024 tarihleri arasında İstanbul Senin uygulaması üzerinden alınacak.

        • 3

          İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ''Bu yıl da 100 bin öğrenciye eğitim desteği veriyoruz.

          Şehit çocuğu, yetim, öksüz ve engelli öğrencilerin faydalanacağı 3 bin TL'lik eğitim desteğine İstanbul Senin uygulaması üzerinden başvurabilirsiniz.'' ifadelerini kullandı.

        • 4

          SEN OKU DİYE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          3 bin TL'lik eğitim desteği başvuru ve evrak işlemleri, web sayfası senokudiye.ibb.istanbul veya İstanbul Senin uygulaması üzerinden gerçekleştirilebilecek.

          Uygulamaya üye olanlar karekod veya T.C. kimlik numarası ile giriş yapabilecek. Üyeliği bulunmayanlar ise ilk olarak İstanbul Senin uygulamasını App Store, Google Play veya AppGallery'den indirecek. Ardından hesap oluşturarak başvuru aşamasına geçebilecek.

          İBB SEN OKU DİYE BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          SEN OKU DİYE EĞİTİM DESTEĞİ NE KADAR, KİMLERE VERİLİR?

          "Sen Oku Diye" eğitim desteği ile İstanbul’daki ilkokul, ortaokul, lise ve iyileştirme merkezlerinde eğitim ve öğrenim gören şehit çocuğu, yetim, öksüz, engelli öğrencilere durumlarını belgelemek koşuluyla yılda bir kereye mahsus nakdi destek yapılacak.

          3 bin TL'lik eğitim desteği için İstanbul’da ikamet etme şartı var.

        • 6

          SEN OKU DİYE BAŞVURU ŞARTLARI

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          Öğrencinin kendisinin İstanbul’da ikamet etmesi

          Şehit çocukları, yetim ve öksüz çocukların ilköğretim veya lise öğrencisi olması

          Engelli çocukların ilköğretim/lise veya MEB onaylı özel eğitim okulları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim görüyor olması

          Öğrencinin normal öğrenim süresi içinde eğitimine devam etmesi

          Devlet okulu veya vakıf/özel okullarda %100 burslu okuyor olması

          Başvurusu yapılacak öğrenci ilköğretim veya ortaöğretimde öğrenci kaydı olanlar ile 5-40 yaş arası rehabilitasyon merkezlerinde eğitim gören zihinsel veya bedensel başvurabilirler.

        • 7
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