İBB Şehir Tiyatroları Türkiye turnesine çıkıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 110. yıl etkinlikleri kapsamında 7 bölge ve onlarca şehri kapsayan Büyük Türkiye Turnesi’ne çıkıyor. Büyük Türkiye Turnesi Eskişehir ve Ankara’nın ardından Antalya, Gaziantep, Diyarbakır, Van illerini kapsayacak şekilde devam edecek.

Mihail Bulgakov’un yazdığı, Mustafa Kemal Yılmaz’ın çevirdiği, Onur Demircan’ın uyarlayıp yönettiği “Köpek Kalbi” 19 Mart 2025 Çarşamba günü 20.30’da Eskişehir Şehir Tiyatroları Opera Sahnesi’nde seyirciyle buluşacak.

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Lev Tolstoy’un yazdığı, Eva Mahkovic’in uyarladığı, Aslı Önal’ın çevirdiği, Aleksandar Popovski’nin yönettiği “Savaş ve Barış” oyunu ise 23 Mart 2025 Pazar günü 20.30’da Ankara Etimesgut Belediyesi 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde seyirci karşısına çıkacak.

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Köpek Kalbi

Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, 'Büyük Türkiye Turnesi' hakkında şunları söyledi: “2 ayaklı, 7 bölgeyi kapsayan büyük bir turne planlıyoruz. Bunu 19 Mart’ta ilk önce Eskişehir’de gerçekleştireceğiz. Eskişehir’de Köpek Kalbi’yle kucaklaşacak seyirci. Daha sonra başkentimize, Ankara’ya gideceğiz. Ankara seyircisiyle buluşacağız. Tolstoy’un unutulmaz eseri, dünya edebiyatının mihenk taşı olan Aleksandar Popovski’nin rejisiyle Savaş ve Barış’la kucaklaştıracağız seyirciyi. Çok heyecanlıyız.

24 Mart’ta da Ulu Önderimiz Atatürk’ü edebi istirahatgahında resmi bir törenle, tüm Şehir Tiyatrosu ailesi olarak ziyaret edeceğiz. Çok gururluyuz, çok mutluyuz bu ziyaretten.

Hemen akabinde Antalya’ya geçeceğiz. Yaşar Kemal’in “Ağrı Dağı Efsanesi” 2 gün boyunca seyirciyle buluşacak. Akabinde Gaziantep, Diyarbakır, Van… Böyle devam edeceğiz. Biz çok heyecanlıyız. Geri sayım başladı. Gün sayıyoruz.”

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İŞTE OYUNLAR

KÖPEK KALBİ

1924 yılı… Sovyet Rusya’nın karanlık atmosferinde, toplumsal düzenin ve bürokrasinin içine sıkışmış Profesör Preobrajenski insan beyni ve gençleşme üzerine çalışmaktadır. Ona dünya çapında şöhret kazandıran, insanların gençleşmesini sağlayan bir teknik geliştirmiştir. Beyin araştırmaları sürecinde yeni bir deney yapmayı tasarlar. Sokak köpeği Şarik’e zor bir ameliyatla bir insandan alınan hipofiz ve testisleri nakleder. Fakat ameliyattan sonra beklenmedik değişimler baş gösterir, Şarik insana dönüşmeye başlar. Bu değişim Profesör Preobrajenski’nin evinin kurallarını altüst edecektir. Köpek Kalbi, toplum mühendisliği, çürümüş bürokrasi ve sınıf savaşlarıyla toplumsal barışı yitirmiş bir halk üzerinden, insanı insan yapan şey nedir sorusunu soruyor.

Oyunda Ali Gökmen Altuğ, Caner Çandarlı, İrem Arslan, Onur Şirin rol alıyor. SAVAŞ VE BARIŞ 1805 ve 1820 arasında geçen, tarihsel bir anlatı özelliği de taşıyan “Savaş ve Barış” Napolyon’un 1812’de Rusya’yı işgalinin hemen öncesinde hayatları tümüyle değişen Rus aristokrasisini konu edinir. Bir yanda aşk ilişkileri, aile ve salon hayatını anlatılırken, savaş ve savaşın geri dönülemez yıkımı da devam etmektedir. Savaş ve Barış, birçok yönüyle bir tarih anlatısının özelliklerini taşırken, aynı zamanda yaşama, inançlara, insanın yaşama amacına dair felsefi düşünceleri barındıran, politik ve sosyolojik çıkarımların yer aldığı destansı bir eserdir. Savaş ve muharebelerin, Napolyon ve Kutuzov gibi tarihi şahsiyetlerin arka fonu oluşturduğu oyunda, aşk hikâyeleri, kişisel zaaflar, aile içi çatışmalar ve kayıplar toplumun genelinden oyundaki her bir karaktere kadar uzanan bir panorama oluşturur. Oyunda Ayşegül İşsever, Berfin Berber, Can Başak, Defne Gürmen Yüksel, Deran Özgen, Dilara Demirdüzen, Doğan Altınel, Ersin Bağcıoğlu, İpek Uğuz, Melisa Demirhan, Mesut Çırak, Murat Bavli, Mutlu Güney, Ogeday Erkut, Osman Kaba, Salih Şimşek, Sefa Turan, Yağmur Topçu, Ali Rıza Kubilay, Ahmet Kahvecioğlu, Boran Bağcı, Cem Eyüpoğlu rol alıyor.