İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Alp Tuğhan Taş’ın yazıp yönettiği “İkinci Perdenin Başı” oyununu seyirciyle buluşturuyor. Oyun, 30 Ekim 2024 Çarşamba günü 20.30’da Müze Gazhane Meydan Sahne’de ilk gösterimini yapıyor.

Genç ve umutsuz bir oyuncu olan Muhsin, ünlü tiyatro yönetmeni Afet’in açtığı oyuncu seçmesine girme fırsatı bulur. Böylesi bir dönüm noktasında, hayatta hiçbir şeyin yolunda gitmemiş olmasının gerginliğini yaşamaktadır. Seçmelere saatinde yetişemediğinden dolayı içeri girip girmeme konusunda kararsız kalır.

Herhangi bir mesleğe yeni başlayan pek çok genç için bu tür seçme veya sınavlar aslında kaybolan umutları bulma ve yeniden hayal kurabilmek için önemli bir eşiktir. Muhsin için ise bir adım ötesinde varoluş imtihanı başlayacaktır.

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Şehir Tiyatrolarının yeni yazarlara, yönetmen ve oyunculara bu zemini hazırlaması Türk Tiyatrosu için çok değerli olduğunu belirten oyunun yazarı ve yönetmeni Alp Tuğhan Taş şunları söyledi: “Sahnede seyirciyle buluşabilmemiz için çok kişi gönüllü olarak emek verdi. Öncelikle sevgili dramaturglarımız Dilek Tekintaş ve Gökhan Aktemur'un projeye olan inançları ve destekleri oyun metninin sahneye taşınma sürecinin temelini oluşturdu. Genç bir yazar, oyuncu ve yönetmen olabilmek için birçok kez yenildim. Birçok kez vazgeçmenin eşiğinden döndüm. Çok sevgili arkadaşlarımın desteği ile yılmadan çabaladık. Oyunu ilk okuduğunda beni heyecanla arayan partnerim Ebru Üstüntaş ile aynı sahneyi paylaşmak büyük bir gurur benim için. Yardımcı Yönetmenimiz Direnç Dedeoğlu parke üzerinde bizi emniyette tutan sevgili dostumuz. Işık tasarımında Fatih Kara; efekt tasarımında Metin Taşkıran nokta atış yaptılar. Ve ileride ismini kim bilir nerelerde duyacağımız 13 yaşındaki müzisyenimiz Şan Üstüntaş; oyun için yaptığı bestesi ve provalardaki doğaçlamalarıyla bize enerji verdi.”