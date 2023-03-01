İBB Şehir Tiyatroları martta 9 çocuk oyunuyla sahnelerini yeniden açıyor

İBB Şehir Tiyatroları, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illeri etkileyen depremin ardından 5 Mart’ta sahnelerini yeniden açıyor. 2022-2023 Tiyatro Sezonu yeniden ayağa kalkmak ve sanatın iyileştirici gücünden yararlanmak için çocuk oyunlarıyla yeniden başlıyor.

Bu ay; Fındıkkıran, Karagöz Çiftlik Bekçisi, Benim Küçük Yıldızım, Elma Kurdu Kırtık, Rüya, Bir Gece Masalı, Herkes Sihirbaz Olacak, Bir Gün Ayakkabımın Teki, Bekçi ile Postacı adlı oyunlarımız seyirciyle buluşacak.

“ÇOCUKLAR EL ELE, HEDİYELER UMUDA VE KARDEŞLİĞE”

İBB Şehir Tiyatroları Çocuk Eğitim Birimi öğrencileri, depremden etkilenen kardeşleri için Çocuklar El Ele Hediyeler Umuda ve Kardeşliğe başlığıyla bir oyuncak ve kitap kampanyasına öncülük ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Çocuk Eğitim Birimi’nde tiyatro eğitimi alan öğrenciler, depremden etkilenen kardeşleri için oyuncak ve kitap kampanyası düzenliyor. 5 Mart Pazar günü çocuk oyunlarıyla perdelerini açacak olan İBB Şehir Tiyatroları, hediye oyuncak ve kitap kampanyasını da çocuk oyunlarıyla birlikte başlatıyor.

Çocuklar El Ele Hediyeler Umuda ve Kardeşliğe başlığıyla başlatılan hediye kampanyasında, geleceğin sanatçısı olacak çocuklarımız, kardeşleri için bir duyarlılık ve farkındalık gelişmesine öncülük ediyor. Çocuklarımızın dayanışmasının güzel bir örneği olacak bu kampanyada, İstanbul’da yaşayan çocuklar, hediye paketlerine hem hediye kitap ya da oyuncağı hem de depremzede kardeşlerini teselli edecek duygu ve düşüncelerini ifade eden bir mektubu koyabilecek.

İBB MART OYUNLARI İSE ŞU ŞEKİLDE:

FINDIKKIRAN (7+)

Minik Clara, yılbaşı hediyesi olarak aldığı Fındıkkıran isimli oyuncağıyla özel bir bağ kurar. Görünenin ardındaki güzelliğin ortaya çıkacağı o gece hayalle gerçek arasında, başka dünyalarda büyük serüven başlar. 1800’lerden günümüze birbirinden farklı versiyonlarıyla operada, sinemada büyük ilgi gören bu halk öyküsü, tüm görkemiyle şimdi Şehir Tiyatrosu’nda sahneleniyor. E.T.A Hoffmann’ın masalından Dilşad Çelebi’nin uyarladığı, Lerzan Pamir’in yönettiği oyunda Asrın Gurur Kuyucak, Ayşecan Tatari, Cihan Kurtaran, Çağrı Büyüksayar, Derya Keykubat, Dolunay Pircioğlu, Emel Bertan, Esra Ede, Emrah Derviş Soylu, Gürkan Başbuğ, Hakan Gümüş, Osman Kaba, Pelin Budak, Salih Şimşek, Sefa Turan, Selen Nur Sarıyar, Ümit Bülent Dinçer, Yılmaz Aydın rol alıyor. Oyun, 5, 12, 19 Mart 2023 tarihlerinde Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde, 26 Mart, 2 Nisan 2023 tarihlerinde Ümraniye Sahnesi’nde.