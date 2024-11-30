İBB yeni uygulama tabanlı taksilerin tasarımı için anket başlattı!
İstanbul trafiğine çıkarılması beklenen 2 bin 500 uygulama tabanlı taksiler için İstanbul Büyükşehir Belediyesi tasarım anketi başlattı. Ankette vatandaşlar, yeni taksi tasarımlarını seçecek. İşte, uygulama tabanlı taksilerin özellikleri ve anketteki tasarımlar...
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, uygulama tabanlı 2 bin 500 taksi için yeni bir anket başlattı ve taksilerin tasarımlarını halkın belirlemesini istedi. 5 seçeneğin sunulduğu anketin sonuçları 31 Aralık 2024 tarihinde açıklanacak. İşte, yeni taksi tasarım anketi...
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UYGULAMA TABANLI TAKSİ TAŞIMACILIĞI SİSTEMİ DETAYLARI NEDİR?
- Uygulama kapsamında taksiler yalnızca İBB lisanslı dijital taksi çağırma uygulamaları ve bu sisteme entegre taksi durakları üzerinden yolcu alabilecek,
- Bu taksiler yol üzerinden yolcu alamayacak,
- Ödemeler kredi kartları ve İstanbulkart ile yapılacak,
- Yeni taksilerin diğerlerinden ayırt edilmesi için farklı bir tasarıma gidilecek. Araçlar yine sarı renkte olsa da yeni taksiler ‘T’ plaka taşıyacak, taksimetre bulunduracak ve tepe lambaları olmayacak.
- Uygulamada taksi esnafından komisyon alınacak, yolculardan ise herhangi bir komisyon bedeli alınmayacak.
- Ücretlendirme dijital ve kayıtlı olacak böylece İBB tarafından denetlenebilecek.
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İBB TARAFINDAN SUNULAN TASARIM SEÇENEKLERİ
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