Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul İBB'nin toplu ulaşıma zam teklifi reddedildi | Son dakika haberleri

        İBB'nin toplu ulaşıma zam teklifi UKOME'de reddedildi

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, İBB'nin toplu ulaşım ücretlerine yüzde 21.29 oranındaki zam teklifi reddedildi. İstanbul'da toplu ulaşıma en son 15 Ocak'ta yüzde 35 zam yapılmıştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 15:46 Güncelleme: 26.06.2025 - 15:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        İBB'nin toplu ulaşıma zam teklifi reddedildi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, İBB Genel Sekreteri Volkan Demir başkanlığında Eyüpsultan'da Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) yapıldı.

        Toplantıda, İBB tarafından toplu ulaşım araçları ile taksi, okul ve personel servis ücretlerine yüzde 21.29 oranında zam yapılması istendi.

        Bu kapsamda elektronik tam biletin 27 liradan 32.75 lira olması talep edildi. Marmaray tam parkur ücretinin ise 59.76 liradan 72.49 liraya yükseltilmesi öngörüldü.

        Volkan Demir
        Volkan Demir

        Taksilerde taksimetre açılış ücretinin 42 liradan 50.94 lira, mesafe ücretinin kilometre başına 28 liradan 33.96 lira, zaman tarifesi ücretinin saatlik 350 liradan 424.51 lira, kısa mesafe ücretinin 135 liradan 163.74 lira olması istendi.

        REKLAM

        Deniz yolu taşımacılığında Üsküdar-Eminönü seferinin 34.20 liradan 41.48 lira, Kadıköy-Eminönü ile Kadıköy-Beşiktaş seferlerinin 38.11 liradan 46.22 lira, Bostancı-Adalar seferinin 100.45 liradan 121.84 lira olması talep edildi.

        Minibüslerde indi bindi olarak tarif edilen en kısa mesafe ücretinin 4 kilometreye kadar 25 liradan 30.32 liraya, 4-7 kilometre arası 26 liradan 31.54 liraya, 7-11 kilometre arası 27 liradan 32.75 liraya, 11-15 kilometre arası 28 liradan 33.96 liraya, 15-20 kilometre arası 30 liradan 36.39 liraya, öğrenci ücretinin ise 16 liradan 19.41 liraya çıkması istendi.

        Okul servis ücretlerinde 0-1 kilometre arası mesafe ücretinin 2 bin 605 liradan 3 bin 159 liraya, personel servis ücretlerinin ise 1355 liradan 1644 liraya çıkarılması talep edildi.

        Eyup Aksu
        Eyup Aksu

        İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyup Aksu, İBB'nin zam oranı için hazırladığı formüllerden bir şey anlamadığını söyledi.

        Masraflardan bahseden ve İBB'nin yüzde 21.29 zammının az olduğunu ifade eden Aksu, "Yüzde 30 oranında zam talep ediyoruz" dedi.

        Serdar Yücel
        Serdar Yücel

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel, zammın belirlendiği formülasyonun bilimsel çalışmanın neticesinde ortaya çıktığını söyledi.

        REKLAM

        UKOME toplantısında ocak ayında formülasyonda zam oranının yüzde 15.3 çıkmasına rağmen içinde bulunulan ekonomik durumlar nedeniyle bir seferlik yüzde 35 zam yapıldığını anlatan Yücel, zam olayının kötü bir alışkanlığa dönüştüğünü kaydetti.

        Yücel, "Bizim tavrımız net, toplu ulaşıma zam yapılmasının gündem olmasını görmüyoruz. Bakanlık olarak şu anda bir zam yapılmasının uygun olmadığını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

        Konuşmaların ardından yapılan oylamada, İBB'nin ulaşım ücretlerine yüzde 21.29 oranındaki zam teklifi oy çokluğuyla reddedildi.

        İstanbul'da toplu ulaşıma en son 15 Ocak'ta yüzde 35 zam yapılmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #istanbul haberleri
        #toplu ulaşıma zam teklifi
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cinsel saldırıya uğramış hamileyken katledilmişti! Sır perdesi aralandı!
        Cinsel saldırıya uğramış hamileyken katledilmişti! Sır perdesi aralandı!
        Bir devrin sonu... Efsanenin güzergâhı kısaldı!
        Bir devrin sonu... Efsanenin güzergâhı kısaldı!
        Kamu işçilerinin zam pazarlığında ikinci teklif yarın
        Kamu işçilerinin zam pazarlığında ikinci teklif yarın
        İran lideri Hamaney'den ateşkesin ardından ilk açıklama
        İran lideri Hamaney'den ateşkesin ardından ilk açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi dönüşü açıklamalar
        NATO zirvesi dönüşü önemli açıklamalar
        NATO zirvesi dönüşü önemli açıklamalar
        Yozgat'tan 3'üncü acı haber geldi!
        Yozgat'tan 3'üncü acı haber geldi!
        PFDK istifalarının perde arkası ortaya çıktı!
        PFDK istifalarının perde arkası ortaya çıktı!
        Yılın düğününe ünlü akını başladı
        Yılın düğününe ünlü akını başladı
        Zihinsel engelliydi! 30 yıldır kayıptı! İyi ki kaza geçirdi!
        Zihinsel engelliydi! 30 yıldır kayıptı! İyi ki kaza geçirdi!
        Dehşet anı kamerada... Miras için yeğenini böyle yaktı!
        Dehşet anı kamerada... Miras için yeğenini böyle yaktı!
        Kargo gemisinde yangın çıktı, 3 bini aşkın araç sulara gömüldü
        Kargo gemisinde yangın çıktı, 3 bini aşkın araç sulara gömüldü
        Rutte Trump'a neden 'baba' dedi?
        Rutte Trump'a neden 'baba' dedi?
        Villanın tavanı çöktü! "1 saatlik farkla kurtulduk!"
        Villanın tavanı çöktü! "1 saatlik farkla kurtulduk!"
        6 milyon Euro'luk satranç başladı!
        6 milyon Euro'luk satranç başladı!
        Ya zeytinlikler taşınacak ya da santral kapanacak!
        Ya zeytinlikler taşınacak ya da santral kapanacak!
        Fenerbahçe'nin transfer hedefleri!
        Fenerbahçe'nin transfer hedefleri!
        Dev holdingde kardeş kavgası
        Dev holdingde kardeş kavgası
        BES'in yarısı altın oldu
        BES'in yarısı altın oldu
        Kaçmak isterken çıkmaz sokağa girdiler
        Kaçmak isterken çıkmaz sokağa girdiler
        Habertürk Anasayfa