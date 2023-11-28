İBB'nin 2024 yılı bütçesi kabul edildi

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İBB Meclisi, kasım ayı yedinci birleşimi, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İBB 2024 yılı bütçesini sunmasının ve hedefledikleri projeler ile yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunmasının ardından siyasi partilerin grup başkanvekillerinin konuşmalarına geçildi.

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İBB'nin 100 yıllık hikayesinde 2019'daki avro bazındaki borcunun 1,8 milyar, Türk lirası bazında ise 14,45 milyar, avro ve Türk lirası bazında toplam borcun 26,5 milyar lira olduğunu söyledi.

"İBB'NİN BORCU 2.8 MİLYAR AVRO"

Göksu, "İBB'nin borcu avro cinsinden 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla 2,8 milyar avro. İBB'nin borcu 2019'dan bugüne döviz bazında tam yüzde 52 artmıştır. Türk lirası bazında İBB'nin 2019'dan bugüne borcu yüzde 373 artmıştır. Şimdi soruyorum, bu ihaneti kim yaptı?" dedi.

Filistin'de yaşananlara da değinen Göksu, "Bu soykırım Dünya Çocuk Haftası'nda ve kadına şiddetle mücadelenin konuşulduğu bir ayda yaşanıyor. Hakikate bu kadar kör, bu kadar sağır iki yüzlü bir çağda yaşamak kalbimizi yoruyor. Öfkemizi büyütüyor. Gazze'deki katliamda sadece kadınlar, çocuklar ölmüyor. Gazze'deki katliamda değerler, insanlık, iyi niyetler, iyimserlikler, insanlığın geleceği ölüyor. Son bir asırdır insanlığın sadece entelektüel fantezi olarak söyledikleri demokrasi, insan hakları ölüyor. Her bir bombalamada demokrasinin ve insan haklarının üzerine bombalar düşüyor." diye konuştu.

GÖKSU: KINIYOR VE LANETLİYORUZ

Hakim güçlerin ortaya koyduğu iki yüzlülük sebebiyle, insanlığın üzerine ittifak ettiği tüm ortak değerlerin Gazze'de bombalandığını kaydeden Göksu, şöyle devam etti:

"Unutmayın, Gazze'deki ateşi söndürmezseniz Gazze'deki ateş tüm dünyayı, dünyadaki çocukların geleceğini, bütün insanlığın geleceğini yakar. Gelin hep beraber Gazze'deki ateşi, insanlık dramını, soykırımı birlikte durduralım. Zerre kadar insan onuruna ilişkin bir hassasiyetiniz varsa gelin Gazze'deki insanlık soykırımını, insanlığın katledilişini beraber durduralım. Ey Siyonist İsrail, seni Türkiye'nin 2. büyük meclisinden seni İstanbul'dan tüm benliğimizle kınıyor ve lanetliyoruz."

Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı sunumun sonunda AK Parti grubuna dönerek "Önümüzdeki dönemin motivasyonu ortaya çıkıyor" dediğini anımsatarak, "31 Mart 2024'de bu grup yine en güçlü şekilde burada olacak ama siz çok sevdiğiniz tatilde olacaksınız." dedi.

İmamoğlu'nun İstanbul'a pek uğramadığı için kendisine verilen verileri kontrol etme şansı olmadığını belirten Göksu, "Kontrol etmediği verilerle bir laf belediyeciliğinin sunumunu yaptılar. Ben hakikatleri paylaşacağım." ifadelerini kullandı.

Bütçelerin, yönetim anlayışının niyetini, faaliyet raporlarının ise yönetimin kabiliyetini ortaya koyduğunu kaydeden Göksu, yapacağı değerlendirmelerin İBB Başkanı gibi, bir ajansın yaptığı reklam metinlerinden, spotlarından olmadığını, İBB'nin hazırladığı bütçe kitabı, performans programı ve yatırım hizmet programlarındaki verilere dayalı olacağını dile getirdi.

"CHP OLMASAYDI METRO İNŞAATLARININ HİÇBİRİ TAMAMLANMAZDI"

CHP Grup Başkanvekili Tarık Balyalı, bütçenin hazırlanmasında emeği geçen bürokratlara teşekkür ederek, "Bu bütçeleri biz sadece bir rakam olarak görüyoruz ama bunları hazırlamak aylar alır. Hepsinin emeklerine sağlık." dedi.

İBB'nin borç alma konularına değinen Balyalı, aldıkları borçlarla yatırım yaptıklarını söyledi.

İBB'nin yeni yönetiminin 4,5 yıllık dönemini, kendilerinden önceki 25 yıllık dönemle karşılaştırdıklarını ifade eden Balyalı, İstanbul’un en çok metro yapan belediye başkanının Ekrem İmamoğlu olduğunu ve İmamoğlu’nun "Metrolar Kralı" olarak anılacağını kaydetti.

"CHP olmasaydı metro inşaatlarının hiçbirisi tamamlanamazdı" diyen Balyalı, bütçede depreme 10,6 milyar, sosyal yardıma 14,3 milyar lira ayrıldığını belirtti.

İBB’nin kreş ve yurt çalışmalarından bahseden Balyalı, kendilerinden önceki dönemde kreş ve yurt olmadığını, İBB’nin bu dönemde kreşleri ve yurtları olduğunu söyleyerek, bütçenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

BÜTÇE KABUL EDİLDİ

Konuşmaların ardından bütçe oylamasına geçildi. Oylamada, 2024 yılı bütçesi, 221 kabul, 34 ret oyu ile kabul edildi.

Oylama sonrası İmamoğlu, kısa bir değerlendirme ve teşekkür konuşması yaptı.